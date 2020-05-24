Под Одессой авто с рыбаками упало с трехметрового обрыва в реку, есть погибшие

Трагическое происшествие случилось в воскресенье, 24 мая, вблизи села Троицкое в Беляевском районе, передает Politeka.net

Сначала об этом сообщили местные паблики обнародовав первые снимки ЧП, а позже уже появилась официальная информация от спасителей.

По данным пресс-службы ГСЧС в Одесской области, 24 мая в 00:38 поступил сигнал, что за пределами с. Троицкое автомобиль попал в реку Турунчук.

По прибытию на место вызова, в 01:06 спасателями было установлено, что легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке.

Как стало известно, в автомобиле находились двое мужчин, которые рыбачили.

Отмечается, что спасатели вместе с полицейскими провели обследование береговой линии и с утра водолазы начали поисковые работы.

В 8:32 было водолазами-спасателями было обнаружено и изъято два тела с затонувшего автомобиля.

Также с помощью автокрана был поднят на берег автомобиль.

"К проведению поисковых работ от ДСНС привлекались 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава", - сообщили спасатели.

На данный момент причины ЧП устанавливаются полицией.

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