Под Одессой авто с рыбаками упало с трехметрового обрыва в реку, есть погибшие
Трагическое происшествие случилось в воскресенье, 24 мая, вблизи села Троицкое в Беляевском районе, передает Politeka.net
Сначала об этом сообщили местные паблики обнародовав первые снимки ЧП, а позже уже появилась официальная информация от спасителей.
По данным пресс-службы ГСЧС в Одесской области, 24 мая в 00:38 поступил сигнал, что за пределами с. Троицкое автомобиль попал в реку Турунчук.
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По прибытию на место вызова, в 01:06 спасателями было установлено, что легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке.
Как стало известно, в автомобиле находились двое мужчин, которые рыбачили.
Отмечается, что спасатели вместе с полицейскими провели обследование береговой линии и с утра водолазы начали поисковые работы.
В 8:32 было водолазами-спасателями было обнаружено и изъято два тела с затонувшего автомобиля.
Также с помощью автокрана был поднят на берег автомобиль.
"К проведению поисковых работ от ДСНС привлекались 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава", - сообщили спасатели.
На данный момент причины ЧП устанавливаются полицией.
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