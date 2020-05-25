В преддверии курортного сезона на территории Одесской области вновь горят базы отдыха

Происшествие случилось в ночь на 25 мая в селе Сычавка. Там загорелись деревянные домики на территории базы отдыха «Чайка», передает Politeka.net. со ссылкой на пресс-службу областного ГСЧС.

Спасатели пожар локализовали в 03:42 и полностью его ликвидировали в 04:30 на площади 120 квадратных метров.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

«К ликвидации пожара привлекались от ГСЧС 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники и от местной пожарной команды «Візірське джерело» 3 работника и 1 единица техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, в Беляевском районе вблизи села Троицкое автомобиль с рыбаками нырнул в реку с трех метрового обрыва. ЧП случилось в воскресенье, 24 мая. Тела двух погибших из реки Турунчук доставали спасатели на следующее утро.

По данным местных СМИ, в результате трагической рыбалки, погибли военнослужащие Госпогранслужбы Украины.

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По информации спасателей, сигнал о возгорании поступило на пульт диспетчера дежурной части в 00:36. К месту происшествия пожарники прибыли через 13 минут, а возгорание ликвидировали в 01:30.

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