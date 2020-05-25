Стали известные новые подробности роковой рыбалки на реке Турунчук в Одесской области

Двое мужчин, которые сорвались с обрыва и погибли в затонувшем автомобиле, были военнослужащими Государственной пограничной службы Украины. Они поехали порыбачить в свое нерабочее время около села Троицкое в Беляевском районе на речку Турунчук.

Эту  информацию уже подтвердили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, передает Politeka.net.

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Как сообщили в полиции, свидетелем трагедии стал владелец автомобиля «Жигули».  

По словам мужчины, он с двумя приятелями, 1982 и 1969 года рождения, приехал к реке порыбачить.

После отдыха ближе к ночи он остался на берегу следить за удилищами, а товарищи пошли в машину спать, как вдруг кто-то из них завел автомобиль и он поехала прямо в воду.

Водолазы спасатели уже обследовали береговую линию и   изъяли  два тела с затонувшего авто. Также с помощью автокрана был поднят на берег автомобиль.

 Все обстоятельства ЧП придется установить правоохранителям.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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