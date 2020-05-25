В Одессе мужчина решил обчистить детский сад, пока он был закрыт на карантине

Подробности сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, а также показали фото «героя», передает Politeka.net

Патрульные задержали предполагаемого вора в детском саду

Согласно информации, ночью в полицию обратились неравнодушные одесситы и сообщили о разбитом окне в детском саду, расположенном на улице Ришельевской.

Прибывшие на место патрульные полицейские обследовали территорию учебно-воспитательного заведения, а несколько позже обнаружили злоумышленника, который разбив стекло, вероятно пытался украсть два телевизора.

Копы задержали нарушителя и вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали, с 1 июня в Одессе снова заработают детские сады, но не всё так просто.

Родители детей дошкольных учреждений пожаловались, что теперь в садах выставили новое требование. Для того, чтобы дети смогли посещать группу необходимо обоим родителям предоставить справку об официальном трудоустройстве, а также принести справку из поликлиники о том, что ребенок здоров и не контактировал с инфицированными больными.

В частности, такие требования озвучили с детского сада №117 в Одессе.

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