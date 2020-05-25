В Одессе водитель внедорожника не пропустил пешехода, а потом избил его

Как сообщает Politeka.net, видео разместил телеграм-канал Хydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент случился 22 мая около 18.00 на улице Среднефонтанской, 34. Драка попала камеру видеорегистратора.

По данным очевидцев, водитель автомобиля BMW черного цвета не пропустил пожилого мужчину. Тот сделал замечание водителю, на что последний вышел из своего авто начал избивать мужчину.

Далее на кадрах видно, как прохожий пытался заступиться за пожилого мужчину, но тут возник еще один участник, который начал бить этого прохожего.

Закончилось всё тем, что мужчины просто сняли номера и скрылись с места.

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Как стало известно, в центре Одессы водитель автомобиля «BMW X5» припарковал свой автомобиль на улице Бунина прямо на съезде с моста Коцебу, перегородив машиной тротуар.

Пешеходам пришлось обходить «автохама» прямо по проезжей части. Особенно трудно пришлось мамам с маленькими детьми, которые спускали коляски с тротуара на проезжую часть, а потом снова поднимали.

Gepostet von Саша Юрченко am Montag, 25. Mai 2020

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