В одной из больниц Одессы произошла вспышка китайского вируса
Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила глава горздрава здравоохранения горсовета Елена Якименко, передает Politeka.net,
По словам чиновницы, у 25-ти сотрудников городской больницы №10 лабораторно подтвердился диагноз. Также она добавила, что больница сейчас закрыта.
«Всем медикам учреждения провели обследование, а это 586 ПЦР-тестов. Восемь из них сейчас находятся на стационарном лечении, двенадцать – на самоизоляции. Четыре человека выздоровели, один скончался», - сообщила Якименко.
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Кроме того, было явлено 75 контактных лиц, которые работали с больными опасного вируса.
Якименко утверждает, что их тестируют каждые пять дней.
По состоянию на утро 25 мая, за время эпидемии в Одесской области зафиксировано 832 случая заболевания , из них 192 – жители Одессы.
Ранее мы сообщали, в Одессе от китайской инфекции скончался 47-летний реаниматолог Максим Белинов. По слова местных чиновников, медик 4 дня занимался самолечением дома, а в больницу попал уже в тяжелом состоянии, а также его одолела депрессия и он не хотел одевать кислородную маску.
Однако коллеги умершего врача опровергли информацию о депрессии и откровенно рассказали, что происходит в больницах.
Они поведали, что за день до смерти врача его родственники обратились в благотворительный фонд с просьбой помочь в приобретении медикаментов, для его лечения.
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