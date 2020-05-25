В одной из больниц Одессы произошла вспышка китайского вируса

Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила глава горздрава здравоохранения горсовета Елена Якименко, передает Politeka.net,

По словам чиновницы, у 25-ти сотрудников городской больницы №10 лабораторно подтвердился диагноз. Также она добавила, что больница сейчас закрыта.

«Всем медикам учреждения провели обследование, а это 586 ПЦР-тестов. Восемь из них сейчас находятся на стационарном лечении, двенадцать – на самоизоляции. Четыре человека выздоровели, один скончался», - сообщила Якименко.

Кроме того, было явлено 75 контактных лиц, которые работали с больными опасного вируса.

Якименко утверждает, что их тестируют каждые пять дней.

По состоянию на утро 25 мая, за время эпидемии в Одесской области зафиксировано 832 случая заболевания , из них 192 – жители Одессы.

Ранее мы сообщали, в Одессе от китайской инфекции скончался 47-летний реаниматолог Максим Белинов. По слова местных чиновников, медик 4 дня занимался самолечением дома, а в больницу попал уже в тяжелом состоянии, а также его одолела депрессия и он не хотел одевать кислородную маску.

Однако коллеги умершего врача опровергли информацию о депрессии и откровенно рассказали, что происходит в больницах.

Они поведали, что за день до смерти врача его родственники обратились в благотворительный фонд с просьбой помочь в приобретении медикаментов, для его лечения.

Напомним, в Одессе стремительно растет число зараженных: озвучены тревожные цифры

Как сообщала Politeka, вирус не отступает, сотни зараженных на Одесчине: где опаснее всего

Также Politeka писала, что в Одессе резко возросло число заболевших вирусом: озвучены новые данные