В Измаиле Одесской области активизировался догхантер, который массово травит собак

Об этом на страницах соцсетей сообщила местная жительница Олеся Харитонова, передает Politeka.net.

Она утверждает, что живодером является мужчина лет 55-60, который ездит на велосипеде и раскидывает отраву в районе 11-го автокооператива на улице Транспортников. Животные умирают в страшных муках.

Зоозащитница также рассказала, что месяц назад в указанном микрорайоне в агонии умерли несколько собак, пятерых удалось спасти. А на днях злоумышленник снова осуществил «рейд» по этому же маршруту. Две собаки умерли в страшных муках. В частности, была отравлена любимица многих автовладельцев, которые держат свои машины в кооперативе №11, Белуха. Другие две собаки сейчас находятся в тяжелом состоянии под наблюдением.

Кроме того, были написаны заявления в полицию, но там бездействуют.

«Полиция бездействует, были написаны заявления! Но нам так и сказали, что разбираться никто не будет! Это так и будет продолжаться?! Многие из автовладельцев берут с с собой в гараж своих домашних любимцев! Задумайтесь! Яд может быть разбросан где угодно! Поверьте, трясутся руки и душат слезы, когда ты пытаешься спасти невинное и преданное существо, которое каждое утро радостно встречает тебя! Надеяться на помощь? Я с каждым разом убеждаюсь, что в этой стране только самосуд сможет хоть немного повлиять на ситуацию!», - написала Харитонова на своей странице в Фейсбуке.

Ее публикация вызвала волну гнева и возмущения среди пользователей сети. Люди требуют найти и наказать живодера, а также обескуражены бездействием правоохранительных органов.

«Выложите его фото и описание ( ФИО) может его бумеранг найдёт», «Самосуд - самое эффективное наказание, которое никогда судом никто не назначит. Это как бумеранг за всё "хорошее"...», «Поймайте и накормите эту сволочь», - пишут люди.

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