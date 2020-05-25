Была срочно созвана комиссия по ЧС

В одном из сел Одесской области ужесточили карантин из-за новой вспышки китайской инфекции

Речь идет о селе Дмитровка Болградского района, где недавно за сутки было обнаружено 5 новых случаев инфицирования. В связи с этим комиссия по техногенной эпидемической безопасности и чрезвычайным ситуациям объявила усиление карантинных мер, передает Politeka.net, со ссылкой на сообщение, сделанное в местной райгосадминистрации.

Сообщается, что 22 мая в Болградском районе диагноз подтвердился у 6 человек, 5 из которых оказались жителями села Дмитровка. Шестым зараженным стал житель Болграда.

Отмечается, что состояние заболевших стабильное, они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей.

Ранее мы писали, городской больнице №10 в Одессе произошла вспышка китайского вируса.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила глава горздрава здравоохранения горсовета Елена Якименко.

По словам чиновницы, у 25-ти сотрудников городской больницы №10 лабораторно подтвердился диагноз. Также она добавила, что больница сейчас закрыта.

«Всем медикам учреждения провели обследование, а это 586 ПЦР-тестов. Восемь из них сейчас находятся на стационарном лечении, двенадцать – на самоизоляции. Четыре человека выздоровели, один скончался», - сообщила Якименко.

Кроме того, было выявлено 75 контактных лиц, которые работали с больными опасного вируса.

Якименко утверждает, что их тестируют каждые пять дней.

По состоянию на утро 25 мая, за время эпидемии в Одесской области зафиксировано 832 случая заболевания , из них 192 – жители Одессы.

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