В понедельник 25 мая весь общественный транспорт в Одессе перевели в обычный режим работы, но есть один нюанс
Как сообщают местные СМИ, теперь нет нужды предъявлять пропуска, однако все пассажиры должны использовать средства индивидуальной защиты – маски или респираторы. Кроме того, в транспорте можно перевозить столько людей, сколько сидячих мест в салоне, стоя - запрещается.
Отмечается, что вход и выход в трамваях и троллейбусах осуществляется через переднюю дверь, так как количество посадочных мест необходимо контролировать.
Помимо прочего, медицинские работники имеют приоритетное право проезда при наличии пропуска.
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Ранее мы писали, в одном из сел Одесской области ужесточили карантин из-за новой вспышки китайской инфекции.
Речь идет о селе Дмитровка Болградского района, где недавно за сутки было обнаружено 5 новых случаев инфицирования. В связи с этим комиссия по техногенной эпидемической безопасности и чрезвычайным ситуациям объявила усиление карантинных мер.
Сообщается, что 22 мая в Болградском районе диагноз подтвердился у 6 человек, 5 из которых оказались жителями села Дмитровка. Шестым зараженным стал житель Болграда.
Состояние заболевших стабильное, они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей.
По состоянию на утро 25 мая, за время эпидемии в Одесской области зафиксировано 832 случая заболевания , из них 192 – жители Одессы.
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