В заброшенном доме на окраине села под Одессой был найден голодный и измученный пес породы алабай

Соответствующие кадры в соцсетях обнародовала зоозащитница Елена Корень, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Бедное животное было привязано на цепи на территории заброшенной фермы в Беляевском районе.

Собаку оставили без еды и воды, в ужасных условиях, совершенно одну. Ее спасли от верной гибели волонтеры и сейчас она пребывает в ветеринарной клинике Одессы.

Но позже объявился хозяин алабая, который требует вернуть собаку. Он не признает, что издевался над питомцем.

«Это просто ужас, по другому не могу сказать 😠🤬 Заброшенная ферма и опять Алабай. Когда это закончится? Когда вы двуногие жалкие людишки, поймёте что это живое и им тоже больно 😤 Их там было 3️⃣ девочка уже умерла😭 1️⃣ мальчик бегает не даётся в руки. Этот был на цепи, если её можно так назвать, это цепью можно было только корабли швартовать. А она была на его шее. Я прощу вас помочь мне пожалуйста», - написала зоозащитница.

Ранее мы писали, в Измаиле Одесской области активизировался догхантер, который массово травит собак.

Об этом сообщили встревоженные местные жители в соцсетях.

По их словам, живодером является мужчина лет 55-60, который ездит на велосипеде и раскидывает отраву в районе 11-го автокооператива на улице Транспортников. Животные умирают в страшных муках.

Они также рассказали, что месяц назад в указанном микрорайоне в агонии умерли несколько собак, пятерых удалось спасти. А на днях злоумышленник снова осуществил «рейд» по этому же маршруту. Две собаки умерли в страшных муках. В частности, была отравлена любимица многих автовладельцев, которые держат свои машины в кооперативе №11, Белуха. Другие две собаки сейчас находятся в тяжелом состоянии под наблюдением.

Gepostet von Елена Корень am Samstag, 23. Mai 2020

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