Сколько заплатят и кому?

Из-за карантина некоторые жители Одессы смогут получить дополнительную денежную помощь от государства

В частности, таким правом могут воспользоваться физические лица-предприниматели, которые имеют детей. Об этом сообщает пресс-служба министертва социальной политики.

Отмечается, что помощь на детей могут получить физические лица-предприниматели, которые относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога.

При этом обязательным условием является оплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за все месяцы 2019 года или в течение всех месяцев 2019 года после государственной регистрации физического лица-предпринимателя.

На помощь могут рассчитывать те семьи, у которых детям еще не исполнилось 10 лет.

К примеру, если ребенку менее 6 лет, то размер выплаты составит 1779 гривен.

Если ребенку от 6 до 10 лет, то физлицу заплатят 2218 гривен.

Данную помощь можно получить во время карантина и на один месяц с даты его отмены.

Также в 2020 году все новорожденные дети получат от государства дополнительную помощь к денежному пособию по рождению ребенка – обновленный «пакет малыша» (Baby Box). В состав бэби-бокса входит набор базовых вещей, необходимых для ухода за новорожденным в первые недели и месяцы его жизни.

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