Во вторник, 26 мая в квартирах многих одесситов пропадет свет

Об этом предупредило АО «Одессаоблэнерго», передает Politeka.net.

Отмечается, что от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 600 домов на 63 улицах города. Больше всего обесточенных домов окажется в центре города, на 16-ой станции Большого Фонтана и Черемушках.

Причина отключения - плановый ремонт электросетей.

Так, свет будет отсутствовать с 9.00 по 17.00 у горожан, проживающих по следующим адресам:

1-я линия, 3, 54

3-я Суворовская улица, 1

Абрикосовая улица, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 20, 24, 30, 33, 7а, 31г, 34, 36, 48, 50, 52

Академика Королёва улица, 35

Академика Филатова улица, 24, 26, 28, 30, 32, 34

В. Свердюка, 26, 1в, 38, 15, 32, 16, 29, 41, 35, 19а, 47, 17в, 11, 12, 25Г, 5, 24, 14, 27, 4, 17б, 19, 21а, 20, 25а, 16а, 2б, 31, 1, 10, 23, 8, 34, 25, 39, 2, 44, 28, 3, 40, 18, 35а, 17, 9, 30, 13, 24а, 45, 6, 36, 46, 21, 7, 4а, 1а, 41а

Велика Балка, Полностью

Весёлая улица, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 31б, 82а, 92а, 96а, 86а, 19а, 58а, 78г, 76а, 78а, 84Г, 62в, 38а, 25а, 78в, 31а, 84б, 62б, 17а, 37в, 57а, 44, 86б, 76б, 25б, 46а, 82б, 44а, 48а, 58б, 36а, 52б, 39а, 37а, 52а, 37б, 62а, 78б, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96

Водяна, 4, 1а, 3, 9

Вознесенский переулок, 3, 9, 15, 19, 60а, 41а, 20, 54а, 15а, 40а, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 37, 38, 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60

Залізняка, 3Е, 1

Итальянский бульвар, 1/1

Кольцевая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 19а, 12а, 15а, 5а, 9а, 3а, 24, 25, 27, 31

Круговая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 12а, 6а, 3а, 18, 17б, 7а, 17а, 11а, 23, 17в

Лиманская улица, 14, 16

Маршрутная улица, 13, 4б, 4а, 13а, 4, 2, 10, 8, 7з, 23г, 23а, 9, 6, 11б, 7б, 15, 8а, 16, 10б, 5, 11, 12б, 12, 15а, 11а, 14, 7а, 14а, 1, 39, 16б, 22а, 28, 17, 34, 20а, 34а, 17б, 21, 36, 38а, 22, 20б, 17а, 40а, 20, 1а, 31а, 32а, 31, 22б, 30, 7д, 32, 2а, 3, 42

Молодёжная улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 3а, 9б, 1в, 1а, 1г, 11а, 9а, 13, 8а, 15, 17, 19, 5а

Московская улица, 12, 12а, 14, 22а, 24, 4, 20, 8, 10, 2, 22, 30, 28, 6, 1, 15, 26, 3а, 16, 18

Нерубайское, Полностью

Новосельская улица, 19г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20а, 19в, 1а, 18в, 3а, 19б, 12а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27

Новоселов улица, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14з, 5а, 14д, 15, 10а, 10б, 14б, 14а, 20а, 20б, 7а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 30

п. Водяний, 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 8з, 9а, 12г, 15, 1в, 17, 20, 22, 8а

п. Каменистий, 1, 3, 16

п. Малий, 7а, 1а, 1в, 1б, 5, 5а, 2а, 6, 4а, 8а, 7, 8, 10, 3, 2, 1д

п. Поперечний, 1, 2, 3, 3а

п. Степовий, 1, 1а, 2

п. Тихий, 1, 3, 1б, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 19, 21

п. Червоний, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 4а, 10а, 9, 13а, 32а, 2а, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 32, 33, 34, 35, 36

п. Шахтарський, 2, 3

п. Шкільний, 12, 2г, 2ж, 2, 3, 7, 12а, 7а, 4, 11б, 11, 2в

Поперечная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 9а, 2г, 6, 7, 8, 9, 11

Преображенская улица, 42, 43в, 41, 41в, 44з, 38, 50б, 50, 44в, 46в, 44б, 35, 42а, 41б, 38в, 35а, 33а, 37, 44г, 41г, 41а, 46, 45а, 52, 40, 50а, 48б, 59, 46а, 45в, 60, 51, 47, 49, 57, 45б, 46г, 56, 54, 55, 56а, 53, 46б, 62, 38б

Садовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 7а, 1а, 12, 14, 16, 3а

СК Надія, Полностью

Спаська вулиця, 3а, 2, 4, 5, 6, 8, 10

Сосюры улица, 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 59А, 76а, 76, 1а, 74А, 66А, 78, 80, 82

Степовая улица, 69а, 2, 4, 6, 16, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 2ж, 69г, 71г, 4г, 71а, 6а, 69б, 73д, 75н, 57а, 6б, 77з, 71в, 49, 75д, 73в, 4е, 73г, 73а, 4в, 53б, 75б, 57б, 55д, 4н, 77в, 73к, 67а, 4а, 61а, 8а, 75в, 55г, 4ж, 49а, 73б, 73ж, 79б, 51д, 51Л, 51а, 41б, 53а, 75г, 53г, 37б, 37в, 77а, 41а, 77д, 75а, 53в, 53ж, 51ж, 67б, 49б, 2а, 37а, 55е, 6г, 51з, 55в, 51к, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81

Студенческая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Тихая улица, 37, 59а, 41, 37а, 30, 47, 57, 49, 61, 32, 59

Фоминська, 85

Центральная улица, 1а, 5Б, 1, 1б, 2, 63а, 46, 38, 43а, 68а, 27в, 42, 68, 35б, 63, 47, 58, 60, 63г, 51, 50, 29а, 66, 27, 49, 64а, 27б, 43, 31а, 63б, 64, 56, 47а, 56а, 70, 54, 44, 42а, 72, 40а, 5, 62, 39, 46а, 35а, 67б, 33, 3, 25б, 24, 4, 14, 23, 31, 10, 25, 21б, 8, 18, 30, 28, 21, 36, 9, 7, 21а, 6, 26, 15, 4а, 1к, 16, 1в, 32, 12, 22, 23а, 11, 5в, 40

Шахтерская улица, 2, 25а, 13, 4а, 5, 15, 16, 19, 14, 12, 6, 15а, 17, 8, 45, 9, 18, 21, 7, 27, 35

Школьная улица, 1, 2, 5, 7, 3л, 2д

Яровая улица, 26а, 6а, 26ж, 21, 26, 19б, 21б, 19, 27, 23, 25а, 31, 21а, 21в, 25, 12А, 12а, 8, 15б, 2, 18, 3, 33, 30, 9, 6, 8а, 7, 28а, 15, 1, 13, 32, 3а, 16, 12, 11, 18а, 13а, 4, 15в, 11а, 24, 14, 28

С 9:00 до 12:00 электроэнегрию отключат по таким адресам:

Екатерининская площадь, 4а

Воронцовский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6а, 11, 13

Лодочный переулок, 1, 2, 15А, 3, 5а, 13б, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15

Приморский бульвар, 1, 2

Рыбачья Балка улица, 1Д

Старопортофранковская улица, 137, 139, 141, 143

С 9:00 до 18:00 отключение электроэнергии произведут по таким адресам:

Леонова улица, 57

Магистральная улица, 33а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 33/2, 18-А, 35/2, 6а, 28-А, 12-А, 39А, 37А, 31а7, 33а, 31В, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 33 б, 19А, 31Н, 31Е, 42, 12б, 21А, 8А, 31г, 35а, 33б, 6В, 31А, 16А, 31\4, 50а, 31д, 31з, 44, 46, 48, 31В/1

Нескучная улица, 52А, 52А14, 52, 57, 59

переулок Гагарина, 20

С 10:00 до 13:00 света не будет по таким адресам:

Варненская улица, 18/4, 18/3, 18/5

Дача Ковалевского улица, 83/6, 83/4, 58, 83/1, 83/8, 83/3, 83/7, 83/2

Инглези улица, 10, 10/2, 8

Космонавтов улица, 31/4, 25/2, 23/1, 23/2, 27/1, 31/3, 29/3, 31, 29, 31/5, 31/2, 23/3, 25/3, 33, 29/2, 27/3, 27/2, 25/1, 29/1

Магнитогорская улица, 20а, 18, 20, 24, 26, 28

Маячный переулок, 1/1

Николая Гумилева улица, 2, 2А, 1

Художника Фёдорова улица, 8, 12/1, 31, 10, 12-а, 20, 14/1, 10-б, 19а, 9/1, 21/1, 11, 12, 8/4, 18-а, 5, 192, 18/1Б, 12а, 8е, 35, 7/1, 21, 10-а, 13, 6, 7, 17-г, 15, 17-в, 20/А, 17г-1, 1, 17В, 19/2, 14/3, 9/2, 6/8, 8ж, 1/2, 18/, 18/9, 2, 17-б, 14-а, 33, 14/2, 19/3, 9, 14/5, 17/Д, 5/1, 17, 18, 3, 17/19, 4, 14/6, 19, 16а, 20/1, 1а, 14, 6а, 9В, 37, 5/7

С 12:00 до 15:00 электроэнергию отключат по адресу:

Екатерининская улица, 2

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