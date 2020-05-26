В Одессе зафиксировали довольно странную дезинфекцию в общественном транспорте

Соответствующее видео размещено в сети, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

Так, утром в понедельник, 25 мая, трое коммунальщиков КП «Одесгорэлектротранс» зашли в трамвай, следовавший по маршруту №22, и стали брызгать из ведра руками неизвестную жидкость на пол вагона.

При этом почти все сидячие места в трамвае были заняты.

Действия горе коммунальщиков заснял один из пассажиров на камеру телефона. Также люди стали делать замечания дезинфекторам», на что услышали ответ: «Это вятая вода», я на Соборке брал только что».

На действия своих сотрудников очень жестко отреагировало руководство «Одесгорэлектротранса», заявившее на странице перевозчика в Facebok, что сотрудники будут уволены, а руководство трамвайного депо будет наказано.

Ранее мы писали, в понедельник 25 мая весь общественный транспорт в Одессе перевели в обычный режим работы, но есть один нюанс. Теперь нет нужды предъявлять пропуска, однако все пассажиры должны использовать средства индивидуальной защиты – маски или респираторы. Кроме того, в транспорте можно перевозить столько людей, сколько сидячих мест в салоне, стоя - запрещается.

Отмечается, что вход и выход в трамваях и троллейбусах осуществляется через переднюю дверь, так как количество посадочных мест необходимо контролировать.

Помимо прочего, медицинские работники имеют приоритетное право проезда при наличии пропуска.

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