Аномально теплая зима, отсутствие дождей и снега привели к тому, что один из самых больших водоемов Украины - озеро Ялпуг, обмелел

Как сообщают местные СМИ, на сегодняшний день озеро Ялпуг является главным источником воды для города Болград и села Оксамитное Болградского района, однако из-за продолжительной засухи водоем ощутимо обмелел.

Местные жители не помнят, чтобы озеро находилось в таком состоянии вообще. Очевидцы засняли как сейчас выглядит подводящий канал для водоносной станции-1, которая находится в районе села Оксамитное.

Ранее мы уже писали, самая катастрофическая ситуация образовалась на юге Одесской области. В зоне риска оказался город Измаил, поскольку весь прошлый год там практически не было осадков, а с начала 2020 года не было обильных дождей.

Ситуация там настолько критическая, что аграрии забили тревогу, ведь урожай просто не уродит в таких условиях.

"Посевы озимых начинают погибать. Мы в панике. Потому что основные циклоны проходят в более северных широтах. А у нас постоянное преобладание антициклона и дефицит осадков", – пожаловались фермеры.

Также сообщалось, что если не принять срочные меры на глобальном уровне по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, к концу столетия будут затоплены Крым, Херсонская и Одесская области.

При повышении глобальной температуры на 3 градуса в Украине будет затоплено более миллиона га земель и 590 населенных пунктов.

Напомним, на Одесчине фермер не выдержал потери урожая и свел счеты с жизнью: подробности

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