В Одессе полиция обезвредила мужчину с пистолетом, который орудовал на детской площадке
Как сообщает Politeka.net, подробностями происшествия, которое случилось в Суворовском районе, поделилась пресс-служба патрульной полиции.
По словам полицейских, мужчина находился у детской площадки на улице Давида Ойстраха и что-то искал под деревьями.
Его поведение показалось инспекторам подозрительным, поэтому они решили пообщаться с человеком. В ходе опроса патрульные поинтересовались у гражданина, есть ли у него запрещенные вещи, то он поднял свитер и показал за поясом предмет похожий на пистолет.
Тодоренко с сыном на руках срочно обратилась к поклонникам, случилась беда: "Несколько дней я..."
Бех-Романчук без одежды и стеснения показала свою красоту крупным планом: ослепительное фото
Раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца: "Уже очень давно..."
Трагедия с нардепом, обвал доллара и новые правила для пенсионеров - главное за ночь
Патрульные отобрали оружие и задержали его.
По словам задержанного, он нашел пистолет и носил при себе в целях самообороны.
Отмечается, что на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.
До этого мы писали, что в Одессе мужчина решил обчистить детский сад, пока он был закрыт на карантине.
Патрульные задержали предполагаемого вора в детском саду
Согласно информации, ночью в полицию обратились неравнодушные одесситы и сообщили о разбитом окне в детском саду, расположенном на улице Ришельевской.
Прибывшие на место патрульные полицейские обследовали территорию учебно-воспитательного заведения, а несколько позже обнаружили злоумышленника, который разбив стекло, вероятно пытался украсть два телевизора.
Напомним, что дети бесследно пропали на Одесчине: как они выглядят
Как сообщала Politeka, люди взбунтовались в Одессе, в ход пошли файера, видео: "Труханов верни..."
Также Politeka писала, одесситам показали, что творится в парках после смягчения карантина: "Это незаконно", фото