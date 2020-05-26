Всё очень странно

В Одессе полиция обезвредила мужчину с пистолетом, который орудовал на детской площадке

Как сообщает Politeka.net, подробностями происшествия, которое случилось в Суворовском районе, поделилась пресс-служба патрульной полиции.

По словам полицейских, мужчина находился у детской площадки на улице Давида Ойстраха и что-то искал под деревьями.

Его поведение показалось инспекторам подозрительным, поэтому они решили пообщаться с человеком. В ходе опроса патрульные поинтересовались у гражданина, есть ли у него запрещенные вещи, то он поднял свитер и показал за поясом предмет похожий на пистолет.

Патрульные отобрали оружие и задержали его.

По словам задержанного, он нашел пистолет и носил при себе в целях самообороны.

Отмечается, что на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.

До этого мы писали, что в Одессе мужчина решил обчистить детский сад, пока он был закрыт на карантине.

Патрульные задержали предполагаемого вора в детском саду

Согласно информации, ночью в полицию обратились неравнодушные одесситы и сообщили о разбитом окне в детском саду, расположенном на улице Ришельевской.

Прибывшие на место патрульные полицейские обследовали территорию учебно-воспитательного заведения, а несколько позже обнаружили злоумышленника, который разбив стекло, вероятно пытался украсть два телевизора.

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