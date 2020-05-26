Много полиции и одесситов

На пляже в Одессе произошли стычки между активистами силивиками в шлемах

Беспорядки вспыхнули 26 мая на пляже «Золотой берег» на 16-й станции Большого Фонтана. Соответствующее видео с места происшествия показили местные СМИ в Фейсбуке, передает Politeka.net(Чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

Как стало известно, активисты пришли на пляж, чтобы снести самовольно установленную летнюю террасу ресторана.

Однако снести не получилось: там их уже ждали силовики в шлемах, которые охраняют застройку. Началась толкотня.

По данным местных СМИ, сейчас обе стороны прекратили столкновения и ждут чиновников из мэрии, чтобы выяснить у владельца разрешение на застройку.

Напомним, 22 мая, на пляже «Золотой берег» на 16-й станции Большого Фонтана около 30 активистов из Нацкорпуса и других организаций демонтировали сваи.

По их словам, арендатор Олег Цыганенко, директор компании "Жилстройсервис-1", не просто установит здесь настил, а закроет пляж для прохода одесситов.

Кроме того, в Нацкорпусе утверждают что затея с кафе принадлежит экс-нардепу Игорю Плохому.

«Есть некий господин Плохой, который застраивает Трассу здоровья. Здесь он, по сути, начал застройку пляжа. Это не просто очередной настил. Этот пляж будет закрыт. Его обустраивают для коттеджного городка "Золотой Берег", - говорят они.

16 станция: беспорядки Подписывайтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Следите за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/ Gepostet von Думская ТВ am Dienstag, 26. Mai 2020

Напомним, что последний пляж в Одессе захватили коммерсанты, фото: " будка для сбора денег и не только"

Как сообщала Politeka, люди взбунтовались в Одессе, в ход пошли файера, видео: "Труханов верни..."

Также Politeka писала, что одесситам перекрыли проход на пляж: "Было море - больше нет", возмутительное видео