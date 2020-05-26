Стало известно, когда на самом деле откроются детские сады в Одессе и как будут принимать детей

Подробности сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Она отметила, что детские сады в Одессе откроют 1 июня, а не с 23 мая, как планировалось ранее.

Кроме того, детей будут принимать в группы, где не более 10-ти человек. В первую очередь, пойдут дети родителей, которые официально трудоустроены, Дальше будут смотреть по ситуации, если она будет благоприятной, то через неделю разрешат приводить и остальных детей.

Буйнеч рассказала, как будет проходить принятие детей.

«По утрам воспитатели и нянечки будут принимать малышей возле детского сада, измерять температуру бесконтактным термометром (до 1 июня ими укомплектуют все детсады города). В течение дня контролировать температуру будут каждые четыре часа. Весь персонал должен находиться на рабочем месте в масках, дети — нет», - сообщила чиновница.

Также она отметила, что большую часть времени воспитанники будут проводить на воздухе, поэтому родители должны это учитывать и предусмотреть дополнительные комплекты одежды — переодеть футболку, если что - надеть кофточку потеплее. Все с учетом того, что погода сейчас стоит изменчивая.

Кроме того, по словам главы департамента, в садах не будут требовать справку об эпидокружении, для этого достаточно заполнить анкету родителями.

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