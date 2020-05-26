В Одесской области скончалась многодетная мать, которая сделала самодельный аборт

Об этом говорится в сюжете ТСН. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В полиции рассказали, что 35-летняя женщина сделала себе инъекцию ветеринарного препарата, который мог привезти к трагическим последствия. Также при вскрытии у нее обнаружили разрыв селезенки.

"Она пояснила следователям то, что она сделала себе инъекцию, в результате которой у нее случился выкидыш. Она долго не признавалась ни врачам, ни сотрудникам полиции. Никто не знал, потому что она скрывала факт беременности от своей мамы, от своих детей", - сообщили полицейские.

В селе поползли слухи, что она зарабатывала суррогатным материнством и решилась на аборт, когда от ребенка отказались потенциальные родители. Также односельчане утверждают, что видели живот у женщины еще и год назад, но потом он внезапно исчез.

Как выяснилось, женщина попала в больницу с кровотечением, где и умерла.

У нее осталось трое детей, которых она воспитывала сама, бывший муж не помогал.

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Инцидент случился в Любашевском районе.

Так, во время вскрытия в желудке ребенка нашли болты. гвозди, саморезы и другие металлические изделия. Мальчик два дня жаловался на боль в животе, но мать упорно не хотела обращаться к медикам.

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