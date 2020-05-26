После ливня в центре Одессе возле многострадального дома Руссова появился огромный провал

Заметили пропасть журналисты местного издания «Думская». (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Глубокий провал образовался у центральной арки здания, там буквально смыло гранитную плитку. Вероятно, обрушился свод какого-то подземного помещения памятника архитектуры.

Ко всему прочему, на проезжей части возле дома провалилась старинная брусчатка.

Популярные статьи сейчас

Экс-жену Богомолова спасают врачи, Андрей Малахов раскрыл детали: «Она не смогла…»

Бесстыдная русская Кардашьян показала, как нужно поздравлять мужчин: ткань вот-вот лопнет

Раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца: "Уже очень давно..."

Доллар обвалится сразу после выходных, НБУ поразил новыми цифрами: чего ждать украинцам
Показать еще

Многострадальный дом Руссова торжественно открыли после первого этапа реставрации 27 декабря прошлого года. Этот этап обошелся городской казне в 150 млн 105 тысяч гривен. Работы финансируются за счет средств миллиардного кредита, взятого мэрией в государственном «Укргазбанке».

Из одесского  бюджета, который формируется за счет налогов горожан, также выделили 315 тысяч на охрану здания, в котором будут располагаться частники.

Отметим, что здание еще не ввели в эксплуатацию, поскольку впереди – общественные слушания относительно того, как использовать часть здания, принадлежащую горсовету. После голосования депутаты также должны будут снять статус аварийного с памятника архитектуры.

Напомним, что над символом российской империи надругались в Одессе, фото

Как сообщала Politeka, центр Одессы превратился в зону бедствия "за счет горожан": кадры разрухи

Также Politeka писала, историческая гордость разрушается на глазах одесситов, фото: в мэрии разводят руками