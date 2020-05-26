После ливня в центре Одессе возле многострадального дома Руссова появился огромный провал

Заметили пропасть журналисты местного издания « Думская ». (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Глубокий провал образовался у центральной арки здания, там буквально смыло гранитную плитку. Вероятно, обрушился свод какого-то подземного помещения памятника архитектуры.

Ко всему прочему, на проезжей части возле дома провалилась старинная брусчатка.

Многострадальный дом Руссова торжественно открыли после первого этапа реставрации 27 декабря прошлого года. Этот этап обошелся городской казне в 150 млн 105 тысяч гривен. Работы финансируются за счет средств миллиардного кредита, взятого мэрией в государственном «Укргазбанке».

Из одесского бюджета, который формируется за счет налогов горожан, также выделили 315 тысяч на охрану здания, в котором будут располагаться частники.

Отметим, что здание еще не ввели в эксплуатацию, поскольку впереди – общественные слушания относительно того, как использовать часть здания, принадлежащую горсовету. После голосования депутаты также должны будут снять статус аварийного с памятника архитектуры.

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