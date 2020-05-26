После ливня в центре Одессе возле многострадального дома Руссова появился огромный провал
Заметили пропасть журналисты местного издания «
Глубокий провал образовался у центральной арки здания, там буквально смыло гранитную плитку. Вероятно, обрушился свод какого-то подземного помещения памятника архитектуры.
Ко всему прочему, на проезжей части возле дома провалилась старинная брусчатка.
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Многострадальный дом Руссова торжественно открыли после первого этапа реставрации 27 декабря прошлого года. Этот этап обошелся городской казне в 150 млн 105 тысяч гривен. Работы финансируются за счет средств миллиардного кредита, взятого мэрией в государственном «Укргазбанке».
Из одесского бюджета, который формируется за счет налогов горожан, также выделили 315 тысяч на охрану здания, в котором будут располагаться частники.
Отметим, что здание еще не ввели в эксплуатацию, поскольку впереди – общественные слушания относительно того, как использовать часть здания, принадлежащую горсовету. После голосования депутаты также должны будут снять статус аварийного с памятника архитектуры.
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