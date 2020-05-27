Жителей Одессы ожидает масштабное отключение электричества в среду, 27 мая
Как сообщает пресс-служба АТ Одессаоблэнерго, от подачи электроэнергии будет отключено, как минимум 1383 дома в четырех районах города, передает Politeka.net.
Как обяъснили коммунальщики, это связано с плановыми ремонтными работами электросетей.
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С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Мичманский переулок 2, 3А, 1, 5, 7, 2а, 3
- 1-я линия 1
- 2-й Мичманский переулок 2, 2/3, 22, 4, 2А, 21, 1, 2/10, 2/9, 2/8, 2/4
- Амбулаторный переулок 6Б, 2, 4, 11/2, 9А, 11/А, 7А, 11/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 6а
- Дача Ковалевского улица 2/2, 1б, 1А, 2, 2/1, 4, 8, 2а, 8а, 142, 3, 2/3, 1, 2/14, 8/1
- Золотой Берег улица 1, 2, 4, 5, 6, 30/7, 30/10, 21/1, 21А, 6А, 9/4, 21Б, 25А, 7, 35б, 9А5, 35а, 5А, 24/26, 30Б, 30/1, 30/11, 9А, 9/, 4А, 9/8, 8А, 9/7, 9/14, 4Б, 13а, 30/2, 10а, 30/8, 9/10, 9/5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 96
- переулок Всеволода Змиенко 4, 2б, 3а, 22, 4/1а, 1, 2, 3, 6, 7
- переулок Леваневского 2а, 1, 2, 11, 3/1
- Рыбачья улица 3/1, 1, 3
- Семёна Яхненко улица 2/14, 1, 2/18, 2/18А, 2/15, 2/19/г, 2/3, 2/3/а, 2/11а, 2/12а, 2/11в, 2/19/д, 2/19/а, 2/3/в, 2/11, 2/18Б, 2/19/б, 2/3/г, 2/19/е, 2/12, 2/14а, 2/11б, 2/3/б, 2/19/в
- тупик Леваневского 7А, 5, 7, 11, 3/2, 9
- Узкий переулок 14Б, 5А, 14, 13, 5б, 4, 4Б, 8, 2, 14Г, 9А, 9, 6, 7, 1, 4А, 11, 5, 3
- Фестивальный переулок 2, 3, 11, 12, 1А, 4
- Фонтанская дорога 114
- Фонтанская дорога 114, 173/2, 118, 165, 173, 114А, 165/7
С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Филатова улица 18, 20/3, 20/2, 20, 22
- Космонавтов улица 4, 6, 8, 10
- Маршала Малиновского улица 5, 9
- Фонтанская дорога 165/16, 165
С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Базарная улица 93, 120, 1203
- Базарная улица 91, 95
- Богдана Хмельницкого улица 1, 3, 18, 1а, 1/3
- Болгарская улица 1
- Генерала Ватутина улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36
- Мечникова улица 51, 106, 108, 110, 112, 114, 116
- Мясоєдовська вул. 11, 34/36, 25, 17, 23, 29, 21, 35, 33, 37, 45, 38, 31
- Прохоровская улица 3Б, 3А, 1/3, 3/5, 3, 7
- Старопортофранковская улица 44, 1351, 46а, 46, 133, 135, 44а
- Тираспольская улица 25, 31, 33, 35
- Щепной переулок 3, 4, 9
С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Базарная улица 95
- Бунина улица 24, 25
- Екатерининская улица 30
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 3, 54
- 3-я Суворовская улица 1
- Абрикосовая улица 31г, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 20, 24, 30, 33, 34, 36, 7а, 48, 50, 52
- Академика Королёва улица 35
- В Свердюка 1в, 19а, 4а, 47, 17в, 11, 12, 25Г, 5, 24, 14, 27, 4, 17б, 19, 21а, 20, 25а, 16а, 2б, 31, 41а, 10, 23, 8, 34, 25, 39, 1а, 44, 28, 3, 40, 18, 35а, 17, 9, 30, 13, 24а, 45, 6, 36, 46, 26, 21, 7, 15, 32, 16, 29, 41, 1, 38, 35, 2
- Велика Балка Полностью
- Весёлая улица 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 36а, 37б, 25б, 46а, 19а, 37в, 67, 17а, 39а, 84б, 62б, 38а, 25а, 78в, 78а, 76б, 84Г, 62в, 76а, 58б, 78г, 62а, 52б, 31б, 37а, 92а, 86а, 96а, 44а, 58а, 48а, 82а, 31а, 78б, 86б, 52а, 82б, 57а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96
- Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 18а, 24, 27, 29, 31
- Водяна 3, 4, 9, 1а
- Вознесенский переулок 3, 9, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 37, 38, 43, 46, 50, 15а, 54а, 60а, 40а, 41а, 51, 52, 53, 54, 56, 60
- Залізняка 3Е, 1
- Ивана Мазепы улица 4, 7, 9, 6б, 6а, 11
- Кольцевая улица 9а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 15а, 23а, 19а, 5а, 27, 3а, 12а, 31
- Краснослободская улица 52, 50_1, 52_10, 52_4
- Круговая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 12а, 6а, 17б, 11а, 17в, 7а, 17а, 18, 3а, 23
- Леонова улица 57
- Лиманская улица 14, 16
- Ломоносова улица 10а, 16а, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 20
- Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31К, 31Л, 33/2, 35/2, 35а, 31Е, 33, 33а, 19А, 6В, 31д, 31В/1, 18-А, 33б, 31А, 16А, 31\4, 50а, 6а, 31з, 33 б, 12-А, 39А, 37А, 31В, 31а7, 21А, 8А, 31г, 33а4, 31Н, 42а, 31Б, 28-А, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 12б
- Маршрутная улица 16б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13а, 23а, 23г, 7з, 2а, 4а, 17б, 4б, 14а, 38а, 7а, 20б, 11а, 40а, 15а, 1а, 31а, 32а, 12б, 22б, 9, 10б, 8а, 17а, 7б, 20а, 34а, 7д, 11б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 22а
- Матюшенко улица 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20б, 20, 21а, 20а, 5б, 22Б, 5а, 6б, 21, 22
- Молодёжная улица 11а, 2, 9б, 1а, 5а, 3а, 1в, 8а, 9а, 1г, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19
- Московська 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 3а, 22а, 12а, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- Нерубайське Полностью
- Нескучная улица 57, 52А, 52А14, 52, 59
- Новосельська 1, 2, 3, 4, 1а, 5, 12а, 19б, 19г, 3а, 18в, 19в, 20а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27
- Новосьолов 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 14д, 20а, 14а, 19, 10а, 10б, 14б, 7а, 14з, 5а, 20б, 20, 22, 23, 24, 26, 30
- п Водяний 1в, 1, 3, 5, 8, 10, 11, 8а, 8з, 12, 12г, 9а, 15, 17, 20, 22
- п Каменистий 1, 3, 16
- п Малий 1в, 1а, 5, 5а, 2а, 6, 1д, 8а, 1б, 8, 10, 3, 2, 7а, 4а, 7
- п Поперечний 3а, 1, 2, 3
- п Степовий 1а, 1, 2
- п Тихий 1, 3, 4, 5, 1б, 6, 7, 9, 11, 13, 19, 21
- п Червоний 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2а, 8, 4а, 13а, 32а, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 32, 33, 34, 35, 36
- п Шахтарський 2, 3
- п Шкільний 12а, 2г, 2, 3, 7, 2в, 2ж, 11, 4, 11б, 7а, 12
- Педагогическая улица 46, 46А, 46-А
- переулок Гагарина 20
- площадь Молодёжи 12, 14, 16, 19, 12а, 6, 21
- Поперечна 2г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9а, 7, 8, 9, 11
- Преображенская улица 57, 46а, 46г, 56, 54, 55, 56а, 53, 46б, 62, 43в, 45в, 60, 51, 47, 49, 59, 44в, 46в, 44б, 35, 42а, 45б, 38в, 35а, 33а, 37, 44г, 41г, 41а, 46, 38б, 52, 40, 50а, 48б, 42, 41, 41в, 44з, 38, 50б, 45а, 50, 41б
- Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 6, 7а, 1а, 7, 8, 10, 12, 14, 16
- Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
- Саши Хорошенко улица 11, 13, 14, 15, 24б, 20а, 14а, 16, 24а, 13а, 18, 20, 22
- СК Надія Полностью
- Слободская улица 27, 29, 33
- Сосюры улица 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 59А, 66А, 78, 74А, 80, 82, 1а
- Спаська 3а, 2, 4, 5, 6, 8, 10
- Степовая улица 69г, 75в, 4г, 71а, 6а, 69б, 73д, 53, 6, 6б, 71, 71в, 2, 67, 73в, 4е, 73г, 73а, 4в, 53б, 63, 57б, 16, 4н, 65, 73к, 67а, 4а, 61а, 8а, 69, 69а, 4ж, 4, 55д, 73б, 73ж, 61, 73, 67б, 2а, 6г, 55в, 57а, 2ж, 41б, 71г, 41, 53г, 37б, 37в, 55, 41а, 59, 33, 53в, 53ж, 51ж, 45, 57, 37, 37а, 55е, 31, 51з, 39, 51к, 55г, 49б, 49, 49а, 35, 47, 51, 51д, 51Л, 51а, 81, 77в, 75б, 75д, 75н, 75а, 75, 75г, 79, 77д, 77, 77з, 77а, 79б, 53а
- Студентська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Тихая улица 30, 32, 37, 41, 47, 37а, 49, 59а, 57, 59, 61
- Училищная улица 2, 4, 6
- Фоминська 85
- Центральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1к, 63г, 4а, 10, 29а, 21а, 1а, 1б, 64а, 27б, 23а, 31а, 63б, 21б, 5в, 56а, 5Б, 25б, 35б, 42а, 27в, 40а, 68а, 43а, 1в, 46а, 35а, 67б, 63а, 33, 47а, 39, 38, 62, 40, 72, 42, 68, 44, 54, 70, 56, 25, 64, 43, 18, 30, 28, 21, 36, 46, 27, 66, 50, 26, 15, 51, 60, 16, 58, 32, 12, 22, 47, 11, 24, 63, 14, 23, 31, 49
- Шахтарська 2, 5, 6, 7, 25а, 4а, 15а, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 35, 45
- Школьная улица 1, 5, 7, 3л, 2д, 2
- Яровая улица 3, 21в, 30, 9, 6, 8а, 7, 28а, 15, 1, 26, 13, 32, 3а, 16, 12, 11, 6а, 18а, 13а, 4, 15в, 28, 24, 14, 12а, 8, 15б, 2, 18, 19б, 21б, 19, 27, 23, 25а, 31, 26а, 33, 26ж, 21, 25, 12А, 21а, 11а
- Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 20а, 32а, 19а, 22, 16а, 25_27, 24б, 15а, 17а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32
Напомним, мощный циклон пронесется по Одессе: "грозы, ливни и ..."
Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.
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