Жителей Одессы ожидает масштабное отключение электричества в среду, 27 мая

Как сообщает пресс-служба АТ Одессаоблэнерго, от подачи электроэнергии будет отключено, как минимум 1383 дома в четырех районах города, передает Politeka.net.

Как обяъснили коммунальщики, это связано с плановыми ремонтными работами электросетей.

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Мичманский переулок 2, 3А, 1, 5, 7, 2а, 3

1-я линия 1

2-й Мичманский переулок 2, 2/3, 22, 4, 2А, 21, 1, 2/10, 2/9, 2/8, 2/4

Амбулаторный переулок 6Б, 2, 4, 11/2, 9А, 11/А, 7А, 11/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 6а

Дача Ковалевского улица 2/2, 1б, 1А, 2, 2/1, 4, 8, 2а, 8а, 142, 3, 2/3, 1, 2/14, 8/1

Золотой Берег улица 1, 2, 4, 5, 6, 30/7, 30/10, 21/1, 21А, 6А, 9/4, 21Б, 25А, 7, 35б, 9А5, 35а, 5А, 24/26, 30Б, 30/1, 30/11, 9А, 9/, 4А, 9/8, 8А, 9/7, 9/14, 4Б, 13а, 30/2, 10а, 30/8, 9/10, 9/5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 96

переулок Всеволода Змиенко 4, 2б, 3а, 22, 4/1а, 1, 2, 3, 6, 7

переулок Леваневского 2а, 1, 2, 11, 3/1

Рыбачья улица 3/1, 1, 3

Семёна Яхненко улица 2/14, 1, 2/18, 2/18А, 2/15, 2/19/г, 2/3, 2/3/а, 2/11а, 2/12а, 2/11в, 2/19/д, 2/19/а, 2/3/в, 2/11, 2/18Б, 2/19/б, 2/3/г, 2/19/е, 2/12, 2/14а, 2/11б, 2/3/б, 2/19/в

тупик Леваневского 7А, 5, 7, 11, 3/2, 9

Узкий переулок 14Б, 5А, 14, 13, 5б, 4, 4Б, 8, 2, 14Г, 9А, 9, 6, 7, 1, 4А, 11, 5, 3

Фестивальный переулок 2, 3, 11, 12, 1А, 4

Фонтанская дорога 114

Фонтанская дорога 114, 173/2, 118, 165, 173, 114А, 165/7

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Филатова улица 18, 20/3, 20/2, 20, 22

Космонавтов улица 4, 6, 8, 10

Маршала Малиновского улица 5, 9

Фонтанская дорога 165/16, 165

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Базарная улица 93, 120, 1203

Базарная улица 91, 95

Богдана Хмельницкого улица 1, 3, 18, 1а, 1/3

Болгарская улица 1

Генерала Ватутина улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Мечникова улица 51, 106, 108, 110, 112, 114, 116

Мясоєдовська вул. 11, 34/36, 25, 17, 23, 29, 21, 35, 33, 37, 45, 38, 31

Прохоровская улица 3Б, 3А, 1/3, 3/5, 3, 7

Старопортофранковская улица 44, 1351, 46а, 46, 133, 135, 44а

Тираспольская улица 25, 31, 33, 35

Щепной переулок 3, 4, 9

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Базарная улица 95

Бунина улица 24, 25

Екатерининская улица 30

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 3, 54

3-я Суворовская улица 1

Абрикосовая улица 31г, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 20, 24, 30, 33, 34, 36, 7а, 48, 50, 52

Академика Королёва улица 35

В Свердюка 1в, 19а, 4а, 47, 17в, 11, 12, 25Г, 5, 24, 14, 27, 4, 17б, 19, 21а, 20, 25а, 16а, 2б, 31, 41а, 10, 23, 8, 34, 25, 39, 1а, 44, 28, 3, 40, 18, 35а, 17, 9, 30, 13, 24а, 45, 6, 36, 46, 26, 21, 7, 15, 32, 16, 29, 41, 1, 38, 35, 2

Велика Балка Полностью

Весёлая улица 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 36а, 37б, 25б, 46а, 19а, 37в, 67, 17а, 39а, 84б, 62б, 38а, 25а, 78в, 78а, 76б, 84Г, 62в, 76а, 58б, 78г, 62а, 52б, 31б, 37а, 92а, 86а, 96а, 44а, 58а, 48а, 82а, 31а, 78б, 86б, 52а, 82б, 57а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96

Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 18а, 24, 27, 29, 31

Водяна 3, 4, 9, 1а

Вознесенский переулок 3, 9, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 37, 38, 43, 46, 50, 15а, 54а, 60а, 40а, 41а, 51, 52, 53, 54, 56, 60

Залізняка 3Е, 1

Ивана Мазепы улица 4, 7, 9, 6б, 6а, 11

Кольцевая улица 9а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 15а, 23а, 19а, 5а, 27, 3а, 12а, 31

Краснослободская улица 52, 50_1, 52_10, 52_4

Круговая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 12а, 6а, 17б, 11а, 17в, 7а, 17а, 18, 3а, 23

Леонова улица 57

Лиманская улица 14, 16

Ломоносова улица 10а, 16а, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 20

Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31К, 31Л, 33/2, 35/2, 35а, 31Е, 33, 33а, 19А, 6В, 31д, 31В/1, 18-А, 33б, 31А, 16А, 31\4, 50а, 6а, 31з, 33 б, 12-А, 39А, 37А, 31В, 31а7, 21А, 8А, 31г, 33а4, 31Н, 42а, 31Б, 28-А, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 12б

Маршрутная улица 16б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13а, 23а, 23г, 7з, 2а, 4а, 17б, 4б, 14а, 38а, 7а, 20б, 11а, 40а, 15а, 1а, 31а, 32а, 12б, 22б, 9, 10б, 8а, 17а, 7б, 20а, 34а, 7д, 11б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 22а

Матюшенко улица 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20б, 20, 21а, 20а, 5б, 22Б, 5а, 6б, 21, 22

Молодёжная улица 11а, 2, 9б, 1а, 5а, 3а, 1в, 8а, 9а, 1г, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19

Московська 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 3а, 22а, 12а, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Нерубайське Полностью

Нескучная улица 57, 52А, 52А14, 52, 59

Новосельська 1, 2, 3, 4, 1а, 5, 12а, 19б, 19г, 3а, 18в, 19в, 20а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27

Новосьолов 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 14д, 20а, 14а, 19, 10а, 10б, 14б, 7а, 14з, 5а, 20б, 20, 22, 23, 24, 26, 30

п Водяний 1в, 1, 3, 5, 8, 10, 11, 8а, 8з, 12, 12г, 9а, 15, 17, 20, 22

п Каменистий 1, 3, 16

п Малий 1в, 1а, 5, 5а, 2а, 6, 1д, 8а, 1б, 8, 10, 3, 2, 7а, 4а, 7

п Поперечний 3а, 1, 2, 3

п Степовий 1а, 1, 2

п Тихий 1, 3, 4, 5, 1б, 6, 7, 9, 11, 13, 19, 21

п Червоний 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2а, 8, 4а, 13а, 32а, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 32, 33, 34, 35, 36

п Шахтарський 2, 3

п Шкільний 12а, 2г, 2, 3, 7, 2в, 2ж, 11, 4, 11б, 7а, 12

Педагогическая улица 46, 46А, 46-А

переулок Гагарина 20

площадь Молодёжи 12, 14, 16, 19, 12а, 6, 21

Поперечна 2г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9а, 7, 8, 9, 11

Преображенская улица 57, 46а, 46г, 56, 54, 55, 56а, 53, 46б, 62, 43в, 45в, 60, 51, 47, 49, 59, 44в, 46в, 44б, 35, 42а, 45б, 38в, 35а, 33а, 37, 44г, 41г, 41а, 46, 38б, 52, 40, 50а, 48б, 42, 41, 41в, 44з, 38, 50б, 45а, 50, 41б

Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 6, 7а, 1а, 7, 8, 10, 12, 14, 16

Салтыкова-Щедрина улица 4, 6

Саши Хорошенко улица 11, 13, 14, 15, 24б, 20а, 14а, 16, 24а, 13а, 18, 20, 22

СК Надія Полностью

Слободская улица 27, 29, 33

Сосюры улица 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 59А, 66А, 78, 74А, 80, 82, 1а

Спаська 3а, 2, 4, 5, 6, 8, 10

Степовая улица 69г, 75в, 4г, 71а, 6а, 69б, 73д, 53, 6, 6б, 71, 71в, 2, 67, 73в, 4е, 73г, 73а, 4в, 53б, 63, 57б, 16, 4н, 65, 73к, 67а, 4а, 61а, 8а, 69, 69а, 4ж, 4, 55д, 73б, 73ж, 61, 73, 67б, 2а, 6г, 55в, 57а, 2ж, 41б, 71г, 41, 53г, 37б, 37в, 55, 41а, 59, 33, 53в, 53ж, 51ж, 45, 57, 37, 37а, 55е, 31, 51з, 39, 51к, 55г, 49б, 49, 49а, 35, 47, 51, 51д, 51Л, 51а, 81, 77в, 75б, 75д, 75н, 75а, 75, 75г, 79, 77д, 77, 77з, 77а, 79б, 53а

Студентська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Тихая улица 30, 32, 37, 41, 47, 37а, 49, 59а, 57, 59, 61

Училищная улица 2, 4, 6

Фоминська 85

Центральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1к, 63г, 4а, 10, 29а, 21а, 1а, 1б, 64а, 27б, 23а, 31а, 63б, 21б, 5в, 56а, 5Б, 25б, 35б, 42а, 27в, 40а, 68а, 43а, 1в, 46а, 35а, 67б, 63а, 33, 47а, 39, 38, 62, 40, 72, 42, 68, 44, 54, 70, 56, 25, 64, 43, 18, 30, 28, 21, 36, 46, 27, 66, 50, 26, 15, 51, 60, 16, 58, 32, 12, 22, 47, 11, 24, 63, 14, 23, 31, 49

Шахтарська 2, 5, 6, 7, 25а, 4а, 15а, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 35, 45

Школьная улица 1, 5, 7, 3л, 2д, 2

Яровая улица 3, 21в, 30, 9, 6, 8а, 7, 28а, 15, 1, 26, 13, 32, 3а, 16, 12, 11, 6а, 18а, 13а, 4, 15в, 28, 24, 14, 12а, 8, 15б, 2, 18, 19б, 21б, 19, 27, 23, 25а, 31, 26а, 33, 26ж, 21, 25, 12А, 21а, 11а

Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 20а, 32а, 19а, 22, 16а, 25_27, 24б, 15а, 17а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32

Напомним, мощный циклон пронесется по Одессе: "грозы, ливни и ..."

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