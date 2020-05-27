Сезон свежих овощей и фруктов в самом разгаре, а значит одесситы поспешили за покупками

Но вот возникла дилемма, где же приобрести дешевле на рынках или в супермаркете?

Журналисты издания « Одесская жизнь » узнавали цены на самые востребованные овощи и фрукты на самом любимом рынке одесситов – Привозе, а также в магазинах.

Первая ягода этой весны — клубника, оказалась очень даже урожайной.

Уже сейчас на Привозе можно купить клубнику за 60 до 70 грн. за килограмм. А вот в супермаркетах эта ягода чуть дороже - 80-90 гривен.

Молодая капуста на базаре продается по 10-12 гривен за кило, в супермаркете — по 15 и выше.

Довольно много на прилавках молодых кабачков. На рынке за килограмм овощей попросят от 20 до 30 грн. В магазине средняя цена кабачков — 32 грн./кг.

Ну и как же не обойтись без молодой картошечки. В этом году на Привозе продают по цене от 20 до 30 грн. за килограмм, в супермаркете стабильная цена — 30 грн. В дополнение, за молодую свеклу на базаре придется заплатить 15 грн./кг, а в супермаркете – 27 грн./кг.

Как известно, после введения карантина начался ажиотаж на лимоны и чеснок. Напуганные пандемией люди начали скупать их в огромных количествах. В результате чеснок подскочил до 170-190 гривен за кило, лимоны – до 150 грн.

Сегодня на Привозе и в магазине у лимона одна цена — 40-50 грн./кг. Однако, если постараться, то на рынке можно найти даже лимоны по 25 и 30 грн. за кило.

Старый чеснок уже трудно отыскать как на рынках, так и на прилавках магазинов. На карантине обычный чеснок стоил в среднем 100 грн./кг. В супермаркетах его цена варьировалась — от 120 до 165 грн. На данный момент на «Привозе» молодой чеснок 70-75 грн./кг, а в супермаркете — 78 грн./кг.

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