В Одессе и области продолжают фиксировать новые случаи заражения вирусом из Китая

Актуальные цифры озвучили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины, передает Politeka.net

По состоянию на утро 27 мая, с начала эпидемии в Одесской области зарегистрировано 853 случая заболеваемости. За последние сутки выявлено 11 новых случаев, 12 человек вылечились, летальных случаев нет.

Всего с начала эпидемии в Одесской области выздоровели 150 человек, а погибли 14.

По всей Украине с начала эпидемии подтверждены 21905 случаев инфицирования. За последние сутки в стране выявили 321 новых случаев заболевания. Вылечились 420 человек. Зарегистрировано 14 летальных случаев.

Всего с начала эпидемии в Украине скончались 658 человек, а выздоровели 7995.

Ранее мы писали, мэр Одессы Геннадий Труханов обеспокоился за курильщиков кальяна в развлекательных заведениях во время эпидемии.Об этом он заговорил на заседании оперативного штаба в горсовете.

В частности, Труханов обеспокоен, что существует опасность распространения китайского вируса через кальян. В Киеве, как отметил мэр, были случаи передачи даже туберкулёза таким образом.

«Ко мне обращаются люди с этим вопросом, а я, соответственно, хочу выяснить, насколько опасно. Мы все видим, что в заведениях рисуют линии, чтобы обозначить расстояние, однако это все теряет значение, когда компания сидит за столом и все по очереди курят этот кальян, передают по очереди друг другу», — сказал он.

Тем временем директор горздрва Елена Якименко сказала, что инфекция не погибает внутри кальяна, а сохранение дистанции в полтора метра при групповом курении невозможно, поэтому «правильно было бы это запретить».

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