В Одессе ослабили карантин и разрешили жителям гулять вдоль моря, но не всё так просто
Дело в том, что когда Кабмин вводил жесткий карантинный запрет, на некоторых пляжах в Одессе появились знаки, запрещающие водителям съезды к морю, пишет местное издание «
Например, такие знаки установили в парке Шевченко по пути к пляжу «Ланжерон», у спуска к пляжу «Дельфин» в Шампанском переулке и на спуске к 13-й станции Большого Фонтана.
В ту пору под ними дежурили патрульные полицейские.
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И вот сейчас, когда карантинный запрет снят, эти знаки по-прежнему установлены, а это означает, что полицейские имеют право штрафовать водителей, которые будут их игнорировать.
Запрещающий знак исчез возле спуска на пляж «Дельфин».
По данным СМИ, полицейские объяснили, что знаки эти, как и любые другие дорожные знаки в городе, вешало коммунальное предприятие горсовета «СМЭП». С патрульными их тогда согласовали. А вот чтобы знаки эти убрать, за согласованием к полицейским КП «СМЭП» якобы не ходит.
По состоянию на утро 27 мая, с начала эпидемии в Одесской области зарегистрировано 853 случая заболеваемости. За последние сутки выявлено 11 новых случаев, 12 человек вылечились, летальных случаев нет.
Всего с начала эпидемии в Одесской области выздоровели 150 человек, а погибли 14.
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