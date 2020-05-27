В Одесской области депутат прикарманила бюджетные деньги, которые предназначались малообеспеченным семьям

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Одесской области.

В частности, женщина-депутат сельсовета в Беляевском районе, пользуясь своим служебным положением по социальной защите населения целых два года фальсифицировала официальные документы.

Таким образом она способствовала хищению более 1,5 млн грн бюджетных средств, предназначенных для выплат госпомощи малообеспеченным семьям.

До этого она вступила в сговор с членами организованной группы, которая ранее прикарманила бюджетные деньги в сумме 7 миллионов гривен. В суд уже направлено обвинение.

Ранее мы уже писали, в Одесской области чиновники в сговоре с банкиром долгое время прикарманивали бюджетные деньги, которые предназначались для помощи 190 детям.

Согласно версии следствия, чиновники Беляевского района Одесской области в течение двух лет присваивали бюджетные средства путем оформления различных видов социальных выплат и пособий на несуществующих детей, якобы родившихся вне учреждений здравоохранения. Таким подлым образом было присвоено 7 миллионов гривен.

По всей видимости организатор группы привлекла к преступной схеме руководителя одного из отделов Управления соцзащиты населения Беляевской районной госадминистрации, а также руководителя территориального отделения банка.

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