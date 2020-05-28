Банда малолетних вымогателей оставила семью пенсионеров из Подольска без средств к существованию

В пресс-службе местной полиции сообщили, трое ребят в возрасте от 16 до 18 лет забрали у пожилых людей 100 тысяч гривен, которые они хранили «на черный день». Сейчас их уже задержали правоохранители, передает Politeka.net.

Как стало известно, один из мошенников позвонил пенсионерам в 5 часов утра, представившись следователем. Он сообщил, что их сын якобы попал в ДТП и серьезно травмировал женщину. Так называемый «следователь» во время разговора оказывал психологическое давление на пожилых людей, угрожал применением насилия по отношению к их сыну и требовал передать его помощнику все имеющиеся у них деньги.

Сразу после получения денег молодчики обновили гардероб, купили часы, кошельки, дорогие телефоны. Всего от украденного у них осталось около 30 тысяч.

Отмечается, что копы задержали злоумышленников через сутки, когда те приехали за покупками в супермаркет.

Выяснилось, что двое из них - жители Подольска, еще один - гражданин соседнего государства.

Сейчас в жилищах преступников оперативники проводят обыски.

Кроме того, правонарушители проверяются на причастность к совершению алогичных преступлений.

По данному факту было начато производство по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

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Очередное тому подтверждение – случай в Горсаду, свидетелями которого стали очевидцы. Они зафиксировали момент преступления на камеры телефонов.

На кадрах можно увидеть молодую девушку, сидящую на скамейке и женщину ромской внешности, которая, по всей видимости, применив гипноз, забирает всё ценности у своей жертвы.

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