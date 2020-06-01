В первую неделю лета в Одессе будет господствовать циклон Изольда, который принесет дожди, грозы и штормовой ветер
С новым прогнозом погоды на всю неделю жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Первый день лета в понедельник будет пасмурным, тучи укроют небо над Одессой до самого вечера. Местами прогнозируются кратковременные дожди. Ветер западный 5-7 метров в секунду.
Температура воздуха +13 +20 градуса по области, по городу чуть прохладнее: +12 +18.
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Во вторник, 2 июня, будет самым солнечным днем на этой недели, однако ближе к вечеру синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер стихнет.
Температура воздуха ночью +10 +11, днем +16 +18.
В среду, 3 июня, в Одессе будет пасмурно. Ночью и днем синоптики обещают дождливую погоду, однако будет безветренно.
Температура воздуха ночью +8 +11, днем +12 +16.
В четверг, 4 июня, после обеда на небе появятся тучи и прольет небольшой дождь. Ожидается гроза и небольшое потепление. Метеорологи прогнозируют южный штормовой ветер, порывы которого достигнут 11-15 метров в секунду.
Температура воздуха на градусниках покажет +13 +19 градусов.
Последний день рабочей недели в пятницу, 5 июня, будет менее облачной чем предыдущий день, но местами все же пройдут кратковременные дожди, возможно с грозами. По городу разгуляется южный порывистый ветер до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +13+15 градусов, днем воздух прогреется до +21 градуса.
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