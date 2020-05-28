Сильнейший ливень, который накрыл Одессу, наделал немало бед

28 мая проливной дождь лил всю ночь и утро в Одессе. В результате непогоды город в буквальном смысле парализован. Улицы и дороги превратились в реки, на проезжей части забили фонтаны из грязи, движение некоторых троллейбусов и трамваев остановлено.

Соответствующими кадрами делятся одесситы в местных пабликах, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На видео видно, как на некоторых улицах вода доходит до окон автомобилей. Из переполненных канализационных сливов бьют "фонтаны" воды.

"Началось, гейзеры, затопленные машины, огромнейшее заторы - это все Одесса сегодня утром", – пишут в Telegram-канале "Одесса INFO".

Также стало известно, что из-за подтопления рельсов временно приостановлено движение трамвайного маршрута №20. На линии работает автобус.

По данным местных СМИ, троллейбус № 10 ходит до железнодорожного вокзала, трамваи №№15 и 22 пока не курсируют из-за подтопления Балковской, №3 и 27 ходят до 16 станции Люстдорфской дороги. Также временно закрыт троллейбус №8 из-за подтопления Химической. Трамвай №18 курсирует до 6 станции Большого Фонтана. Тут затопило пути в районе 9 станции Большого Фонтана.

В связи с ухудшением погодных условий, одесские правоохранители временно перекрыли движение следующих участков улиц:

Балковской (от улицы Маловского до улицы Краснослободская),

Приморська (от Военного спуска к Пересыпского моста),

Химическая (от улицы Грушевского до улицы Столбовая).

Для регулирования движения и отвода транспорта на указанных участках будут привлечены экипажи патрульной полиции.

Напомним, улицы ушли под воду: на Одессу обрушился мощный ливень, движение транспорта затруднено

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