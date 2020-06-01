В Одессе загорелся приют для бездомных кошек и собак

ЧП произошло вечером, 31 мая, на улице Наливной в Суворовском районе Одессы. Кадры пожара заполонили все местные паблики, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали очевидцы, сильное задымление и языки пламени заметил случайный прохожий, который и вызвал пожарников.

«Мужчина перелез через забор и начал выносить на руках животных из задымленного помещения. Одного за другим, включая котят и щенков. Немного позднее прибыли сотрудники приюта», — сообщили очевидцы.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС ликвидировали огонь в 20:41 на площади 100 м². Было установлено, что горела полевая кухня, расположенная далеко от вольеров.

По информации спасателей, во время тушения пожара были эвакуированы 40 кошек и 350 собак, а также спасен рядом расположенный склад ОАО «Акация». Все животные не пострадали.

Как стало известно, приют принадлежит благотворительной организации «Ковчег». Часть эвакуированных животных, временно расположили в местном ветеринарном стационаре.

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Прибывшие спасатели пожар локализовали в 03:42 и полностью его ликвидировали в 04:30 на площади 120 квадратных метров.

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