По Одесской области пронесся ливень, в результате которого в одном из сел случился потоп

Местные жители поделились кадрами разгула стихии в районом центре Николаевка, что на севере Одесской области, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, сильные потоки воды хлынули с горы через лес от телевизионной вышки и буквально затопили сразу несколько улиц.

«Поток был настолько сильный, что ливневка не справлялась и вода переливалась через мостики», - делятся пережитым люди.

Кроме того, местные жители утверждают, что у них подтопило погреба и подсобные хозяйства.

Дождь был настолько сильным, что на улицах смыло остатки дорожного покрытия.

А тем временем синоптики сообщили о новой напасти, которая захватила Одесский регион. Это циклон «Изольда». Новый циклон будет господствовать над Одессой и областью первую неделю лета и принесет дожди, грозы и штормовой ветер.

Ранее мы сообщали, в Одессе затяжной ливень затопил улицы так сильно, что некоторые жители решили порыбачить.

Так, двоих рыбаков с удочками заметили 28 мая на улице Черноморского Казачества на Пересыпи, где наблюдались самые большие проблемы с отводом дождевой воды.

Напомним, улицы ушли под воду: на Одессу обрушился мощный ливень, движение транспорта затруднено

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