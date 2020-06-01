В первый день лета стартует новый запрет для жителей Одесской области
Дело всё в том, что в Черном море и прилегающих к нему водоемах запрещен вылов креветок и мидий.
Запрет начал действовать с 1 июня и продлиться до 31 июля. Об этом сообщается в приказе Черноморского бассейнового управления Госрыбагентства, передает Politeka.net.
В ведомстве отметили, что запрет касается всей акватории Чёрного моря, а также связанных с ним лиманов и озёр. Запрещается ловля с помощью волокуш, сачков и других специализированных приспособлений.
Победитель "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить вермишель: "Добавить яйцо и..."
Валюха из «Сватов» оскандалилась милым снимком с Путиным, фото поражает: «Не стоило»
Новая индексация пенсий: кому ждать щедрых надбавок, "по 500 гривен ежемесячно"
Испытание для украинцев, обвал курса и новшество на границе – главное за ночь
Также в течение этого времени в акватории Черного моря от села Коблево до границы Автономной Республики Крым запрещено осуществлять вылов креветки с помощью сетей и ставных неводов.
Кроме того, веден запрет на любительский и спортивный лов креветок и мидий до конца лета. Причем креветок – до 31-го августа, а мидий только до 30-го.
Обращается внимание, что штраф за одну выловленную креветку составляет 1,19 грн, мидию — 1,7 грн.
Ранее мы сообщали, в первый день лета в Одессе и области стартует третий этап смягчения карантина на фоне эпидемии китайского вируса.
А это значит, что с 1 июня будут отменены очередные ограничения.
Как рассказал одесский губернатор Максим Куцый, вновь начнут функционировать детские сады, спортивные залы, будет восстановлено межобластное транспортное сообщение.
Также с 1 июня разрешена работа фитнес-центров, бассейнов.
Напомним, циклон обрушится на Одессу, город окажется в плену стихии: точный прогноз на неделю
Как сообщала Politeka, в сети показали, как затопило Одесскую область, видео: "Потоки воды хлынули с горы"
Также Politeka писала, погодную ЧС объявили в Одессе, людей предупреждают об опасности: "через три часа..."