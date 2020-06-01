В первый день лета стартует новый запрет для жителей Одесской области

Дело всё в том, что в Черном море и прилегающих к нему водоемах запрещен вылов креветок и мидий.

Запрет начал действовать с 1 июня и продлиться до 31 июля. Об этом сообщается в приказе Черноморского бассейнового управления Госрыбагентства, передает Politeka.net.

В ведомстве отметили, что запрет касается всей акватории Чёрного моря, а также связанных с ним лиманов и озёр. Запрещается ловля с помощью волокуш, сачков и других специализированных приспособлений.

Также в течение этого времени в акватории Черного моря от села Коблево до границы Автономной Республики Крым запрещено осуществлять вылов креветки с помощью сетей и ставных неводов.

Кроме того, веден запрет на любительский и спортивный лов креветок и мидий до конца лета. Причем креветок – до 31-го августа, а мидий только до 30-го.

Обращается внимание, что штраф за одну выловленную креветку составляет 1,19 грн, мидию — 1,7 грн.

Ранее мы сообщали, в первый день лета в Одессе и области стартует третий этап смягчения карантина на фоне эпидемии китайского вируса.

А это значит, что с 1 июня будут отменены очередные ограничения.

Как рассказал одесский губернатор Максим Куцый, вновь начнут функционировать детские сады, спортивные залы, будет восстановлено межобластное транспортное сообщение.

Также с 1 июня разрешена работа фитнес-центров, бассейнов.

Напомним, циклон обрушится на Одессу, город окажется в плену стихии: точный прогноз на неделю

Как сообщала Politeka, в сети показали, как затопило Одесскую область, видео: "Потоки воды хлынули с горы"

Также Politeka писала, погодную ЧС объявили в Одессе, людей предупреждают об опасности: "через три часа..."