В небе над Одессой после дождя появилась яркая двойная радуга



Как передает Politeka.net, яркое природное явление наблюдали над морем в Аркадии, Лузановке, в районе аэропорта Гидропорт и со стороны Черноморска.

Снимками невероятной красоты одесситы поделились в соцсетях в последний день мая.

Пользователи сети не прошли мимо и стали с восторгом комментировать столь редкое для этого времени года явление.

«Нет слов… Невероятная красота», «Фантастично! Супер!», — пишут люди.

А тем временем синоптики сообщили о новой напасти, которая захватила Одесский регион. Это циклон «Изольда». Новый циклон будет господствовать над Одессой и областью первую неделю лета и принесет дожди, грозы и штормовой ветер.

Ранее мы сообщали, сильнейший ливень, который накрыл Одессу 28 мая, наделал немало бед. В результате непогоды город в буквальном смысле был парализован. Улицы и дороги превратились в реки, на проезжей части забили фонтаны из грязи, движение некоторых троллейбусов и трамваев было остановлено.

Кроме того, в результате ливеня затоило райцентр Николаевка на севере Одесской области.

По словам очевидцев, сильные потоки воды хлынули с горы через лес от телевизионной вышки и буквально затопили сразу несколько улиц.

«Поток был настолько сильный, что ливневка не справлялась и вода переливалась через мостики», - делятся пережитым люди.

Напомним, циклон обрушится на Одессу, город окажется в плену стихии: точный прогноз на неделю

Как сообщала Politeka, в сети показали, как затопило Одесскую область, видео: "Потоки воды хлынули с горы"

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