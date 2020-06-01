В небе над Одессой после дождя появилась яркая двойная радуга
Как передает Politeka.net, яркое природное явление наблюдали над морем в Аркадии, Лузановке, в районе аэропорта Гидропорт и со стороны Черноморска.
Снимками невероятной красоты одесситы поделились в соцсетях в последний день мая.
Пользователи сети не прошли мимо и стали с восторгом комментировать столь редкое для этого времени года явление.
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«Нет слов… Невероятная красота», «Фантастично! Супер!», — пишут люди.
А тем временем синоптики сообщили о новой напасти, которая захватила Одесский регион. Это циклон «Изольда». Новый циклон будет господствовать над Одессой и областью первую неделю лета и принесет дожди, грозы и штормовой ветер.
Ранее мы сообщали, сильнейший ливень, который накрыл Одессу 28 мая, наделал немало бед. В результате непогоды город в буквальном смысле был парализован. Улицы и дороги превратились в реки, на проезжей части забили фонтаны из грязи, движение некоторых троллейбусов и трамваев было остановлено.
Кроме того, в результате ливеня затоило райцентр Николаевка на севере Одесской области.
По словам очевидцев, сильные потоки воды хлынули с горы через лес от телевизионной вышки и буквально затопили сразу несколько улиц.
«Поток был настолько сильный, что ливневка не справлялась и вода переливалась через мостики», - делятся пережитым люди.
Напомним, циклон обрушится на Одессу, город окажется в плену стихии: точный прогноз на неделю
Как сообщала Politeka, в сети показали, как затопило Одесскую область, видео: "Потоки воды хлынули с горы"
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