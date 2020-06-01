Огонь охватил электричку Одесской железной дороги
Кадры пожара опубликовал блогер и бывший советник министра инфраструктуры Александр Кава на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net
Огненное ЧП произошло 31 мая на перегоне между станциями Помошная и Новоукраинка. К тушению привлекался пожарный поезд.
К счастью, во время пожара никто не пострадал. Однако полностью сгорел головной вагон электропоезда ЭР9П-362, приписанного к Одесской железной дороге.
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Электропоезд построен в далеком 1975 году на Рижском вагоностроительном заводе и эксплуатируется уже 45 лет. Он был приписан к депо электричек на станции Одесса-Застава, но обычно обслуживает рейсы в Кировоградской области и обслуживается в локомотивом депо в Знаменке.
Другие вагоны, которые не пострадали при пожаре, могут быть использованы в других состава электропоездов.
Ранее мы сообщали, в Одессе загорелся приют для бездомных кошек и собак.
ЧП произошло вечером, 31 мая, на улице Наливной в Суворовском районе Одессы.
Как рассказали очевидцы, сильное задымление и языки пламени заметил случайный прохожий, который и вызвал пожарников.
«Мужчина перелез через забор и начал выносить на руках животных из задымленного помещения. Одного за другим, включая котят и щенков. Немного позднее прибыли сотрудники приюта», — сообщили очевидцы.
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