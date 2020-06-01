Количество инфицированных китайским вирусом в Одесской области возросло до 896 человек
Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.
По состоянию на 1 июня подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано 896. Из них 225 человек выздоровел, 17 скончались, продолжают болеть 654 пациентов.
Пресс-служба одесской мэрии уточнила, что за сутки в городе диагноз подтвердился у двух человек, при этом выздоровели девять пациентов.
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Всего в Одессе с начала эпидемии зафиксировано 216 случаев заболевания. Из них выздоровели 84 пациента, скончались 8, продолжают болеть 124 одессита.
Ареал распространения инфекции выглядит следующим образом.
1. Подольский район - 416 пациентов
2. Одесса - 216 пациентов
3. Беляевский район - 73 пациента
4. Балтский район - 26 пациентов
5. Измаильский район - 21 пациент
6. Кодымский район - 20 пациентов
7. Белгород-Днестровский район - 18 пациентов
8. Овидиопольский район - 17 пациентов
9. Килийский район - 15 пациентов
10. Болградский район - 14 пациентов
11. Лиманский район - 11 пациентов
12. Теплодар - 7 пациентов
13. Окнянский район - 7 пациентов
14. Черноморск - 7 пациентов
15. Раздельнянский район - 6 пациентов
16. Саратский район - 4 пациента
17. Тарутинский район - 3 пациента
18. Ивановский район - 3 пациента
19. Ширяевский район - 3 пациента
20. Южный - 2 пациента
21. Ананьевский район - 3 пациента
22. Любашевский район - 1 пациент
23. Березовский район - 1 пациент
24. Арцизский район - 1 пациент
25. Ренийский район - 1 пациент
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