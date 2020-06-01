Известно, сколько заболело на 1 июня

Количество инфицированных китайским вирусом в Одесской области возросло до 896 человек

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

По состоянию на 1 июня подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано 896. Из них 225 человек выздоровел, 17 скончались, продолжают болеть 654 пациентов.

Пресс-служба одесской мэрии уточнила, что за сутки в городе диагноз подтвердился у двух человек, при этом выздоровели девять пациентов.

Всего в Одессе с начала эпидемии зафиксировано 216 случаев заболевания. Из них выздоровели 84 пациента, скончались 8, продолжают болеть 124 одессита.

Ареал распространения инфекции выглядит следующим образом.

1. Подольский район - 416 пациентов

2. Одесса - 216 пациентов

3. Беляевский район - 73 пациента

4. Балтский район - 26 пациентов

5. Измаильский район - 21 пациент

6. Кодымский район - 20 пациентов

7. Белгород-Днестровский район - 18 пациентов

8. Овидиопольский район - 17 пациентов

9. Килийский район - 15 пациентов

10. Болградский район - 14 пациентов

11. Лиманский район - 11 пациентов

12. Теплодар - 7 пациентов

13. Окнянский район - 7 пациентов

14. Черноморск - 7 пациентов

15. Раздельнянский район - 6 пациентов

16. Саратский район - 4 пациента

17. Тарутинский район - 3 пациента

18. Ивановский район - 3 пациента

19. Ширяевский район - 3 пациента

20. Южный - 2 пациента

21. Ананьевский район - 3 пациента

22. Любашевский район - 1 пациент

23. Березовский район - 1 пациент

24. Арцизский район - 1 пациент

25. Ренийский район - 1 пациент

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