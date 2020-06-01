С 1 июня в Одесской области вновь начали курсировать пригородные электропоезда

Несмотря на то, что теперь из Одессы в область и обратно можно добраться на электричке, особого ажиотажа у железнодорожных касс пока не наблюдается. Соответствующие кадры разместили местные СМИ .

На кадрах виден пустынный вокзал, очередей возле касс также не наблюдается.

Внутри вокзала всё напоминает об эпидемии: без масок не пускают, при входе меряют температуру, в углу стоят санитайзеры, а также развешены плакаты с информацией о вирусе.

Обратим внимание, что в маршруты некоторых поездов внесены изменения.

Например, электрички не останавливаются в городе Подольске — там карантин еще не ослабили.

Отметим, что с 1 июня Одесская железная дорога запустила 44 пригородных поезда. По новым правилам, ездить в электричке можно только в маске, а количество пассажиров не должно превышать число сидячих мест.

Ранее мы сообщали об огненном ЧП, которое произошло в электричке Одесской железной дороги.

Оно случилось, 31 мая на перегоне между станциями Помошная и Новоукраинка. К тушению привлекался пожарный поезд.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Однако полностью сгорел головной вагон электропоезда ЭР9П-362, приписанного к Одесской железной дороге.

Напомним, замначальника ГСЧС попался на горячем в Одессе, фото: "Четыре пожара на его совести"

Как сообщала Politeka, Одесса запускает поезда, важное сообщение: куда можно поехать с 1 июня

Также Politeka писала, что назван новый виновник пожара в колледже Одессы, жители в гневе: "выбрали самого беззащитного"