С 1 июня в Одесской области вновь начнут курсировать пригородные электропоезда, но не все

Как стало известно, Одесская железная дорога запустит пригородные электрички из Одессы по трем основным направлениям – на Колосовку, Балту-Раздельную и Белгород-Днестровский, сообщает информационный портал « Пассажирский транспорт ».

Всего из Одессы на первом этапе запускают 7 пар поездов: по две пары в направлении Раздельной, Белгорода-Днестровского и Колосовки, а также одна пара – до Балты через Раздельную.

Отмечается, что электропоезда от Одессы до Вапнярки (в Винницкой области) и Помошной (Кировоградская область) пока ходить не будут, так как они фактически являются межобластными.

Ранее мы писали, с 22 мая, Украина начила второй этап выхода из карантина и одновременно переход к адаптивной его форме.

Новая форма карантина означает, что ограничительные меры будут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

Решение о смягчении карантина в каждом регионе принимает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Пересмотр решений осуществляется каждые семь дней.

Также в Украине возобновляют работу 66 пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой.

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