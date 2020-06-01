Нардеп-миллионер от Слуги народа Степан Чернявский из Одесской области использует бюджетные деньги для аренды жилья в Киеве

Как сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ), Чернявский, задекларировавший более 9 млн гривен, не стесняется брать компенсацию из бюджета государства за проживание в украинской столице.

Всего за апрель 2020 года, 52 нардепа получили компенсацию на аренду жилья. Из них 25 человек являются миллионерами, а 19 депутатов принадлежат к фракции «Слуга народа».

Абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства - члены фракции Слуга народа. Среди них:

Александр Трухин - задекларировал 21,7 млн грн.

Артем Кунаев - 9,9 млн грн.

Степан Чернявский - 9,6 млн грн.

Павел Якименко - 9,4 млн грн.

Александр Салийчук - 8,6 млн грн.

Евгений Петруняк - 7 млн грн.

Алексей Ковалев - 6,9 млн грн.

Федор Вениславский - 6,8 млн грн.

Богдан Торохтий - 6,4 млн грн.

Андрей Костин - 4,8 млн грн.

Александр Аликсийчук - 4,3 млн грн.

Геннадий Касай - 4,1 млн грн.

Александр Горобец - 2,9 млн грн.

Анна Личман - 2,6 млн грн.

Артем Черноморов - 2,5 млн грн.

Максим Зуев - 2 млн грн.

Эдуард Прощук - 1,9 млн грн.

Дмитрий Налетов - 1,6 млн грн.

Елена Копанчук - 1,2 млн грн.

Также отмечается, что с учетом денежных активов жены и заемных средств, в перечень депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства, стоит добавить Максима Бужанского (Слуга Народу). В декларации депутата указано 332 тыс. долл., одолженных третьим лицам. Еще 218 тыс. долл. наличных средств находится в собственности жены.

В топ-5 самых богатых депутатов, которые арендуют жилье, кроме Трухина, Кунаева и Чернявского из Слуги народа, также попадают Анатолий Урбанский из группы За будущее (19,7 млн грн) и Олег Мейдич из Батькивщины (9,8 млн грн).

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