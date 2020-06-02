Второй день лета в Одессе будет сухим и пасмурным

О том, какой будет погода во вторник, 2 июня, одесситам сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Погода в Одессе порадует жителей безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. В этот день осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер юго-западный, днем ​​северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-10 ° С, днем ​​16-18 ° С.

Температура морской воды 14-15 ° С.

По Одесской области будет наблюдаться переменная облачность.

Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, днем ​​северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11 °С, днем ​​15-20 °С

На автодорогах области ночью видимость хорошая.

Ранее мы сообщали, в небе над Одессой после дождя появилась двойная радуга.

Яркое природное явление наблюдали над морем в Аркадии, Лузановке, в районе аэропорта Гидропорт и со стороны Черноморска.

Снимками невероятной красоты одесситы поделились в соцсетях в последний день мая.

Пользователи сети не прошли мимо и стали с восторгом комментировать столь редкое для этого времени года явление.

«Нет слов… Невероятная красота», «Фантастично! Супер!», — пишут люди.

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