Второй день лета в Одессе будет сухим и пасмурным
О том, какой будет погода во вторник, 2 июня, одесситам сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Погода в Одессе порадует жителей безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. В этот день осадков синоптики не прогнозируют.
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Ветер юго-западный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-10 ° С, днем 16-18 ° С.
Температура морской воды 14-15 ° С.
По Одесской области будет наблюдаться переменная облачность.
Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11 °С, днем 15-20 °С
На автодорогах области ночью видимость хорошая.
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Яркое природное явление наблюдали над морем в Аркадии, Лузановке, в районе аэропорта Гидропорт и со стороны Черноморска.
Снимками невероятной красоты одесситы поделились в соцсетях в последний день мая.
Пользователи сети не прошли мимо и стали с восторгом комментировать столь редкое для этого времени года явление.
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