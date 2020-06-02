Один выхватил пистолет, другой - нож

В Одессе произошла стрельба, есть пострадавшие

Инцидент случился вечером 1 июня на проспекте Добровольского в Одессе, сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.

Как выяснилось, трое мужчин повздорили, а затем подрались. Один выхватил нож, а другой травматический пистолет.

Местных жителей напугали звуки стрельбы, и они вызвали полицию. Двое мужчин сбежали, у третьего - ножевое ранение бедра, его увезли в больницу. Также у раненого нашли травматический пистолет.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Устанавливаются все обстоятельств происшествия, а также всех участники и их места нахождения.

Ранее мы сообщали, полиция устроила погоню за преступником на мотоцикле .

Злоумышленника задержали на въезде в Одессу, перекрыв движение грузовиками.

Поздно вечером николаевские патрульные получили сообщение о том, что неизвестный избил мужчину и забрал его мотоцикл Kawasaki. Он уехал в неизвестном направлении, также стало известно, что нападающий может иметь с собой устройство для отстрела резиновых пуль.

Мотоцикл по ориентировке обнаружили на автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск». Он двигался в направлении Одессы.

Инспекторы начали преследование транспортного средства, которое удалось остановить на стационарном посту «Центролит». На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

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