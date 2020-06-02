В Одессе произошла стрельба, есть пострадавшие
Инцидент случился вечером 1 июня на проспекте Добровольского в Одессе, сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.
Как выяснилось, трое мужчин повздорили, а затем подрались. Один выхватил нож, а другой травматический пистолет.
Местных жителей напугали звуки стрельбы, и они вызвали полицию. Двое мужчин сбежали, у третьего - ножевое ранение бедра, его увезли в больницу. Также у раненого нашли травматический пистолет.
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На месте инцидента работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.
Устанавливаются все обстоятельств происшествия, а также всех участники и их места нахождения.
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