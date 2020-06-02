Необычно красивое поле под Одессой уничтожили ради фотографий
Об этом сообщают местные
Под Теплодаром в Одесской области есть сравнительно небольшой луг, сплошь покрытый фиолетовыми цветами.
Весть о невероятной природной локации разлетелась по соцсетям и сотни любителей Инстаграм и Фейсбука приехали, чтобы сделать селфи.
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В итоге за чуть больше недели фиолетовое поле дельфиниума стало изрядно вытоптанным.
Также любители фотографий оставили после себя горы мусора.
Другие пользователи сети с гневом принялись комментировать увиденное.
«Какие-то варвары… Приехали, вытоптали, намусорили. Лишь бы сфоткаться самому, а другим чтоб ничего не досталось», «Перечень даунов на фото», «Походу, людям вообще не чем заняться… Ехать черти-куда ради фотки. Совсем ополоумели инстаграмщики хреновы», «Мартышки с зачатками разума, что с них взять?», «Что странно по сегодняшним дням — никто не додумался плату взимать»- пишут в сети.
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