Весть о красивой природной локации разлетелась по сети и началось

Необычно красивое поле под Одессой уничтожили ради фотографий

Об этом сообщают местные СМИ .

Под Теплодаром в Одесской области есть сравнительно небольшой луг, сплошь покрытый фиолетовыми цветами.

Весть о невероятной природной локации разлетелась по соцсетям и сотни любителей Инстаграм и Фейсбука приехали, чтобы сделать селфи.

В итоге за чуть больше недели фиолетовое поле дельфиниума стало изрядно вытоптанным.

Также любители фотографий оставили после себя горы мусора.

Другие пользователи сети с гневом принялись комментировать увиденное.

«Какие-то варвары… Приехали, вытоптали, намусорили. Лишь бы сфоткаться самому, а другим чтоб ничего не досталось», «Перечень даунов на фото», «Походу, людям вообще не чем заняться… Ехать черти-куда ради фотки. Совсем ополоумели инстаграмщики хреновы», «Мартышки с зачатками разума, что с них взять?», «Что странно по сегодняшним дням — никто не додумался плату взимать»- пишут в сети.

Ранее мы сообщали, в небе над Одессой после дождя появилась двойная радуга.

Яркое природное явление наблюдали над морем в Аркадии, Лузановке, в районе аэропорта Гидропорт и со стороны Черноморска.

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