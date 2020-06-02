Всё же ему придется покинуть пост директора

Суд снова уволил Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея

Об этом сообщает информационный портал « Думская », со ссылкой на соответствующее постановление.

Ройтбурду все же придется покинуть пост директора музея, так как апелляционный суд поддержал его увольнение.

Как стало известно, десский апелляционный суд отменил решение Приморского райсуда города от 10 февраля, которое, в свою очередь, отменяло решение облсовета от 4 сентября 2019 года о расторжении контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

Апелляционный суд решил, что Ройтбурд был назначен на должность согласно законной процедуре, но все же допустил ряд нарушений.

В частности проводил в музее концерты, не пустил в фонды с проверкой депутатов, производил ремонт без согласования работ с облсоветом.

На своей странице в Фейсбук Александр Ройтбурд уже отреагировал на известие.

«Вы, конечно, будете смеяться, но эти удивительные люди опять меня уволили», — написал он.

Как сообщалось ранее, Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. За соответствующее решение проголосовал 51 депутат. «Против» высказались три депутата. Не голосовали 17 человек.

Инициатива поступила от депутата от партии «Оппозиционная платформа – За життя» Алексея Кобыльникова. По его словам, Ройтбурд не выполняет депутатские запросы о финансовой деятельности музея.

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