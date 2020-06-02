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Суд снова уволил Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея
Об этом сообщает информационный портал «
Ройтбурду все же придется покинуть пост директора музея, так как апелляционный суд поддержал его увольнение.
Как стало известно, десский апелляционный суд отменил решение Приморского райсуда города от 10 февраля, которое, в свою очередь, отменяло решение облсовета от 4 сентября 2019 года о расторжении контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.
Апелляционный суд решил, что Ройтбурд был назначен на должность согласно законной процедуре, но все же допустил ряд нарушений.
В частности проводил в музее концерты, не пустил в фонды с проверкой депутатов, производил ремонт без согласования работ с облсоветом.
На своей странице в Фейсбук Александр Ройтбурд уже отреагировал на известие.
«Вы, конечно, будете смеяться, но эти удивительные люди опять меня уволили», — написал он.
Как сообщалось ранее, Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. За соответствующее решение проголосовал 51 депутат. «Против» высказались три депутата. Не голосовали 17 человек.
Инициатива поступила от депутата от партии «Оппозиционная платформа – За життя» Алексея Кобыльникова. По его словам, Ройтбурд не выполняет депутатские запросы о финансовой деятельности музея.
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