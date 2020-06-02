2 июня в Одессе случилось два резонансных происшествия
Подробности сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.
Утром 2 июня на промрынке «7 километр» совершено вооруженное нападение на магазин тканей. Мужчины в масках зашли в торговую точку, сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников рынка. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.
В результате было ранено два человека.
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В полиции предполагают, что речь идет о действиях криминальной группы, которая пытается запугивать предпринимателей.
Еще одно разбойное нападение произошло сегодня утром на углу Ришельевской и Успенской улиц в центре Одессы.
По данным правоохранителей, трое неизвестных разбили стекло в машине, которая была припаркована у банковского учреждения, отобрали у сидевшего там мужчины сумку с деньгами и скрылись на своем автомобиле «Ауди».
Обстоятельства происшествия выясняются. На территории Одессы и области введен план «Перехват».
«Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого авто Audi, просят позвонить на спецлинию «102»., - говорится в сообщении.
Момент ограбления попал на камеры наружного видеонаблюдения, видео которого разместил местные телеграм-каналы.
"Грузины пытались украсть из машины портфель с 200 тыс. грн, разбили окно. Хозяин догонял их и обстрелял из травмата", - заявили очевидцы.
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