2 июня в Одессе случилось два резонансных происшествия

Подробности сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.

Утром 2 июня на промрынке «7 километр» совершено вооруженное нападение на магазин тканей. Мужчины в масках зашли в торговую точку, сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников рынка. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.

В результате было ранено два человека.

В полиции предполагают, что речь идет о действиях криминальной группы, которая пытается запугивать предпринимателей.

Еще одно разбойное нападение произошло сегодня утром на углу Ришельевской и Успенской улиц в центре Одессы.

По данным правоохранителей, трое неизвестных разбили стекло в машине, которая была припаркована у банковского учреждения, отобрали у сидевшего там мужчины сумку с деньгами и скрылись на своем автомобиле «Ауди».

Обстоятельства происшествия выясняются. На территории Одессы и области введен план «Перехват».

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого авто Audi, просят позвонить на спецлинию «102»., - говорится в сообщении.

Момент ограбления попал на камеры наружного видеонаблюдения, видео которого разместил местные телеграм-каналы.

"Грузины пытались украсть из машины портфель с 200 тыс. грн, разбили окно. Хозяин догонял их и обстрелял из травмата", - заявили очевидцы.

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