Пожар вспыхнул во дворе дома в престижном районе Одессы
Кадры происшествия обнародовали в соцсетях «Южная медиа сеть», передает Politeka.net.
В элитном одесском коттеджном поселке Совиньон во дворе частного дома загорелась беседка и ворота.
На место происшествия выехали оперативные работники ГСЧС на двух пожарных машинах. Огонь удалось локализовать и предотвратить более серьезные последствия, с учетом проходящей рядом газовой трубы.
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В результате пожара полностью сгорела беседка, в которой хозяева дома жарили шашлыки.
Согласно информации спасателей, именно несоблюдение мер безопасности при готовке шашлыков и стало причиной пожара.
Ранее мы писали, огонь охватил электричку Одесской железной дороги.
Огненное ЧП произошло 31 мая на перегоне между станциями Помошная и Новоукраинка. К тушению привлекался пожарный поезд.
К счастью, во время пожара никто не пострадал. Однако полностью сгорел головной вагон электропоезда ЭР9П-362, приписанного к Одесской железной дороге.
Также мы сообщали о пожаре в приюте для бездомных кошек и собак.
ЧП произошло вечером, 31 мая, на улице Наливной в Суворовском районе Одессы.
Как рассказали очевидцы, сильное задымление и языки пламени заметил случайный прохожий, который и вызвал пожарников.
«Мужчина перелез через забор и начал выносить на руках животных из задымленного помещения. Одного за другим, включая котят и щенков. Немного позднее прибыли сотрудники приюта», — сообщили очевидцы.
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