Пожар вспыхнул во дворе дома в престижном районе Одессы

Кадры происшествия обнародовали в соцсетях «Южная медиа сеть», передает Politeka.net.

В элитном одесском коттеджном поселке Совиньон во дворе частного дома загорелась беседка и ворота.

На место происшествия выехали оперативные работники ГСЧС на двух пожарных машинах. Огонь удалось локализовать и предотвратить более серьезные последствия, с учетом проходящей рядом газовой трубы.

В результате пожара полностью сгорела беседка, в которой хозяева дома жарили шашлыки.

Согласно информации спасателей, именно несоблюдение мер безопасности при готовке шашлыков и стало причиной пожара.

Ранее мы писали, огонь охватил электричку Одесской железной дороги.

Огненное ЧП произошло 31 мая на перегоне между станциями Помошная и Новоукраинка. К тушению привлекался пожарный поезд.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Однако полностью сгорел головной вагон электропоезда ЭР9П-362, приписанного к Одесской железной дороге.

Также мы сообщали о пожаре в приюте для бездомных кошек и собак.

ЧП произошло вечером, 31 мая, на улице Наливной в Суворовском районе Одессы.

Как рассказали очевидцы, сильное задымление и языки пламени заметил случайный прохожий, который и вызвал пожарников.

«Мужчина перелез через забор и начал выносить на руках животных из задымленного помещения. Одного за другим, включая котят и щенков. Немного позднее прибыли сотрудники приюта», — сообщили очевидцы.

ЖАРИЛИ ШАШЛЫКИ... А СГОРЕЛА БЕСЕДКА. В СОВИНЬОНЕ-4 ПРОИЗОШЕЛ СИЛЬНЫЙ ПОЖАР🔥 30 мая в 22:06 в службу охраны "Дефенс" поступил сигнал о сильном возгорании в одном из дворов на улице Сосновой (Совиньон-4). На место происшествия выехали оперативные работники "Дефенса", совиньоновская водовозка, а также 2 пожарные машины. Огонь удалось локализовать и предотвратить более серьезные последствия, с учетом проходящей рядом газовой трубы. В результате пожара полностью сгорела беседка, в которой хозяева дома жарили шашлыки. По информации Південна Медіа Мережа, именно несоблюдение мер безопасности при жарке шашлыков и стало причиной пожара. В своем комментарии к случившемуся заместитель директора охранного предприятия "Дефенс" Юрий Нагорный обратил внимание на необходимость соблюдать жителями поселка мер пожарной безопасности, особенно в летний период. У предприятия, по его словам, есть возможность установки и обслуживания пожарной сигнализации не только в Совиньоне, но и в прилегающих к нему населенных пунктах. Gepostet von Південна Медіа Мережа am Sonntag, 31. Mai 2020

Напомним, замначальника ГСЧС попался на горячем в Одессе, фото: "Четыре пожара на его совести"

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