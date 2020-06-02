Люди заявили, что уходить не намерены

В Черноморске митингующие заблокировали вход в морской порт

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Как сообщает информационный портал «Кекс», около 25 сотрудников ООО «Европиан Агро Инвестмент Юкрейн» перекрыли проходные пути, ведущие в Черноморский порт.

По словам митингующих, их пропуска аннулированы, и они не могут пройти на территорию порта. Они требуют выплатить им заработную плату, которую задолжали за девять месяцев.

Отметим, что это уже четвертая акция протеста за месяц.

Люди настроенные решительно и говорят, что покидать порт не планируют, поскольку не видят для себя выхода. Они готовы приходить на место акции посменно, но не прекращать ее.

Митингующие – бывшие сотрудники "Морского торгового порта Черноморск" заявляют, что работодатель оставил около тысячи людей (портовиков и их семьи) без средств к существованию. Они требуют, чтобы государство вмешалось в ситуацию. Кроме того, портовики требуют созвать внеочередную сессию горсовета.

Ранее мы уже сообщали, что портовики митинговали в Черноморске. В тот раз участники акции предупредили, что если не последует реакции, то они готовы перекрыть железнодорожную ветку или главную автомобильную развязку в Черноморске.

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