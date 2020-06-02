Количество инфицированных китайским вирусом в Одесской области возросло до 906 человек

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

За минувшие сутки на территории Одесской области выявлено 10 новых случаев инфицирования.

Всего по состоянию на утро, 2 июня, диагноз подтвердился у 906 человек. Из них 275 пациентов уже выздоровели, 17 скончались, продолжают болеть 614 людей.

Также стало известно, что за сутки от вируса выздоровело 34 пациента и это рекордное количество на сегодняшний день серди выздоровевших.

Пресс-служба одесской мэрии сообщает, что на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице, как и 1 июня, находятся 27 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом, все они - одесситы. Всего пневмония зафиксирована у 135 человек, из них 129 находятся в инфекционке.

Всего в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 24 340 случая заболевания.

За последние сутки выявили 328 новых случая заболевания. Вылечились 388 человек. Зарегистрировано 9 летальных случаев.

За весь период эпидемии в Украине 10 078 пациентов выздоровели, 727 человек умерли.

Напомним, в Одессе стремительно растет число зараженных: озвучены тревожные цифры

Как сообщала Politeka, вирус не отступает, сотни зараженных на Одесчине: где опаснее всего

Также Politeka писала, что в Одессе резко возросло число заболевших вирусом: озвучены новые данные