На территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области появится новый туристический маршрут под названием "Мертвый лес"

Его анонсировала пресс-служба заповедника, передает Politeka.net.

Сообщается, что все желающие в скором времени смогут увидеть уникальную территорию, созданную колонией бакланов.

"Мертвый лес" будет интересен для тех туристов, которые ищут не только хорошее и милое глазу, но и действительно уникальное и незабываемое зрелище. На Нижнем Днестре есть одна местность, которая и манит, и немного пугает. это настоящий мертвый лес в районе Ольхи. Колонии большого баклана превратили деревья, на которых расположились гнезда, на серо-белые "скелеты" в результате своей жизнедеятельности ", - говорится в публикации.

Туристы смогут увидеть, как в этой местности тысячи птиц кормят своих малышей, учат нырять и летать более взрослых особей, перекликаются и ловят рыбу.

Ранее мы сообщали, необычно красивое поле под Одессой уничтожили ради фотографий.

В частности, под Теплодаром в Одесской области есть сравнительно небольшой луг, сплошь покрытый фиолетовыми цветами.

Весть о невероятной природной локации разлетелась по соцсетям и сотни любителей Инстаграм и Фейсбука приехали, чтобы сделать селфи.

В итоге за чуть больше недели фиолетовое поле дельфиниума стало изрядно вытоптанным.

Также любители фотографий оставили после себя горы мусора.

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