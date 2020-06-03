3 июня в Одессе окажется совсем не летним
Несмотря на приход лета, погода не радует одесситов долгожданным теплом. К тому же в среду, 3 июня синоптики обещают пасмурный и дождливый день, передает Politeka.net, со ссылкой на прогноз погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Согласно данным, в Одессе облачная погода продержится весь день.
Утром и днем возможно пойдет небольшой дождь. Также усилится юго-западный ветер, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-11 °С, днем 15-17 °С.
Температура морской воды 14-15 °С.
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По Одесской области также прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11 °С, днем 15-20 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Ранее мы сообщали, необычно красивое поле под Одессой уничтожили ради фотографий.
В частности, под Теплодаром в Одесской области есть сравнительно небольшой луг, сплошь покрытый фиолетовыми цветами.
Весть о невероятной природной локации разлетелась по соцсетям и сотни любителей Инстаграм и Фейсбука приехали, чтобы сделать селфи.
В итоге за чуть больше недели фиолетовое поле дельфиниума стало изрядно вытоптанным.
Также любители фотографий оставили после себя горы мусора.
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