3 июня в Одессе окажется совсем не летним

Несмотря на приход лета, погода не радует одесситов долгожданным теплом. К тому же в среду, 3 июня синоптики обещают пасмурный и дождливый день, передает Politeka.net, со ссылкой на прогноз погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Согласно данным, в Одессе облачная погода продержится весь день.

Утром и днем ​​возможно пойдет небольшой дождь. Также усилится юго-западный ветер, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-11 °С, днем ​​15-17 °С.

Температура морской воды 14-15 °С.

По Одесской области также прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11 °С, днем ​​15-20 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Ранее мы сообщали, необычно красивое поле под Одессой уничтожили ради фотографий.

В частности, под Теплодаром в Одесской области есть сравнительно небольшой луг, сплошь покрытый фиолетовыми цветами.

Весть о невероятной природной локации разлетелась по соцсетям и сотни любителей Инстаграм и Фейсбука приехали, чтобы сделать селфи.

В итоге за чуть больше недели фиолетовое поле дельфиниума стало изрядно вытоптанным.

Также любители фотографий оставили после себя горы мусора.

Напомним, циклон обрушится на Одессу, город окажется в плену стихии: точный прогноз на неделю

Как сообщала Politeka, в сети показали, как затопило Одесскую область, видео: "Потоки воды хлынули с горы"

Также Politeka писала, погодную ЧС объявили в Одессе, людей предупреждают об опасности: "через три часа..."