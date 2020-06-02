В сети появилось видео стрельбы на промрынке «7 километр», которое потрясло Одессу

Беспредел зафиксировал на камеру телефона очевидец и выложил в соцсетях, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видна группа мужчин кавказкой внешности с оружием и бейсбольными битами, которые громят магазин тканей.

Мужчина за кадром утверждает, что подобное на рынке случается уже не в первый раз. Также, по его словам, криминальная банда обстреляла припаркованный автомобиль.

"Девяностые возвращаются или они никуда и не уходили? Видео снято сегодня на 7 км. Между тем в центре тоже состоялась стрельба:" кавказец "хотел совершить разбой на авто, стрелял владелец", - говорится в подписи к видео.

Ранее мы писали, утром 2 июня, случилось два резонансных происшествия, которые поставили на уши всю Одессу.

На промрынке «7 километр» совершено вооруженное нападение на магазин тканей. Мужчины в масках зашли в торговую точку, сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников рынка. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.

В результате было ранено два человека.

Кроме того, еще одно разбойное нападение произошло сегодня утром на углу Ришельевской и Успенской улиц в центре Одессы.

По данным правоохранителей, трое неизвестных разбили стекло в машине, которая была припаркована у банковского учреждения, отобрали у сидевшего там мужчины сумку с деньгами и скрылись на своем автомобиле «Ауди».

Дев'яності повертаються чи вони нікуди і не йшли? Відео знято сьогодні на 7 км. Тим часом в центрі теж відбулась стрілянина: "кавказець" хотів вчинити розбій на авто, стріляв власник. Одеські "Бровари", хоча вцілому нагадує GTA на мінімалках😅 Gepostet von Олег Ярошенко am Dienstag, 2. Juni 2020

Напомним, стрельбу открыли средь бела дня в Одессе, есть раненые: фото и подробности

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