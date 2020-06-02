В сети появилось видео стрельбы на промрынке «7 километр», которое потрясло Одессу
Беспредел зафиксировал на камеру телефона очевидец и выложил в соцсетях, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На кадрах видна группа мужчин кавказкой внешности с оружием и бейсбольными битами, которые громят магазин тканей.
Мужчина за кадром утверждает, что подобное на рынке случается уже не в первый раз. Также, по его словам, криминальная банда обстреляла припаркованный автомобиль.
Неожиданное заявление Зеленского, новый курс валют и двойные выплаты – главное за ночь
Косоглазая Ивлеева из "Орла и решки" потрясла постельным фото с Элджеем: "В отношениях главное..."
Бывший муж Лорак раскрыл скандальные детали бурной молодости звезды: "Ани такая женщина, которой..."
Резкий обвал доллара, богатства Зеленского и новые выплаты для украинцев — главное за ночь
"Девяностые возвращаются или они никуда и не уходили? Видео снято сегодня на 7 км. Между тем в центре тоже состоялась стрельба:" кавказец "хотел совершить разбой на авто, стрелял владелец", - говорится в подписи к видео.
Ранее мы писали, утром 2 июня, случилось два резонансных происшествия, которые поставили на уши всю Одессу.
На промрынке «7 километр» совершено вооруженное нападение на магазин тканей. Мужчины в масках зашли в торговую точку, сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников рынка. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.
В результате было ранено два человека.
Кроме того, еще одно разбойное нападение произошло сегодня утром на углу Ришельевской и Успенской улиц в центре Одессы.
По данным правоохранителей, трое неизвестных разбили стекло в машине, которая была припаркована у банковского учреждения, отобрали у сидевшего там мужчины сумку с деньгами и скрылись на своем автомобиле «Ауди».
Напомним, стрельбу открыли средь бела дня в Одессе, есть раненые: фото и подробности
Как сообщала Politeka, сотни любителей России наделали шума в Одессе, СБУ приняла меры: детали произошедшего
Также Politeka писала, что одесский нардеп-милионер от Слуги народа не брезгует оплачивать жилье из бюджета: имя "героя"