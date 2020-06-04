На одесситов открыли охоту представители ромской национальности
Очередное тому подтверждение произошло на днях в одном из парков города, свидетелями которого стали очевидцы. Они зафиксировали момент на камеры телефонов, а затем разместили в местных пабликах, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Мошенницы подходят к людям под разным предлогом: подсказать, как пройти -проехать, погадать, помочь – потом заговаривает свою жертву, которая в состоянии транса отдает все деньги и ценности аферистки.
Так, одна из представительниц ромской национальности заговорила парня, который, по словам очевидцев, "подарил" мошеннице свыше 400 гривен, при этом его подруга стояла рядом и наблюдала.
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До этого мы писали, как опасная банда представителей вольного народа атаковала одесситов в Горсаду.
Очевидцы зафиксировали момент преступления на камеры телефонов.
На кадрах можно увидеть молодую девушку, сидящую на скамейке и женщину ромской внешности, которая, по всей видимости, применив гипноз, забирает всё ценности у своей жертвы.
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