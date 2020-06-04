На одесситов открыли охоту представители ромской национальности

Очередное тому подтверждение произошло на днях в одном из парков города, свидетелями которого стали очевидцы. Они зафиксировали момент на камеры телефонов, а затем разместили в местных пабликах, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Мошенницы подходят к людям под разным предлогом: подсказать, как пройти -проехать, погадать, помочь – потом заговаривает свою жертву, которая в состоянии транса отдает все деньги и ценности аферистки.

Так, одна из представительниц ромской национальности заговорила парня, который, по словам очевидцев, "подарил" мошеннице свыше 400 гривен, при этом его подруга стояла рядом и наблюдала.

«Гадалка крутится — левэха мутится», - прокомментировали в телеграм-канале.

До этого мы писали, как опасная банда представителей вольного народа атаковала одесситов в Горсаду.

Очевидцы зафиксировали момент преступления на камеры телефонов.

На кадрах можно увидеть молодую девушку, сидящую на скамейке и женщину ромской внешности, которая, по всей видимости, применив гипноз, забирает всё ценности у своей жертвы.

Гадалка крутится — левэха мутится Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 4. Juni 2020

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