Известно, как они действуют

В Одессе участились случаи совершения преступлений подростками

Об очередном инциденте сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, передает Politeka.net.

Так, двое парней 16 и 17 лет увидели на пустой улице в Одессе девушку. Один из них подошёл и завёл с ней беседу, в это время второй вырвал из её рук мобильный телефон и скрылся.

20-летняя пострадавшая обратилась в полицию и вскоре малолетних злоумышленников задержали. Ими оказались жители Раздельнянского района.

Парни признались, что успели продать гаджет, однако полицейским удалось вернуть его владелице.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Теперь им грозит до шести лет тюрьмы.

До этого мы писали, полицейские задержали группу подростков, которые нападали в малолюдных местах на одесситов, избивали их и грабили.

Добычей несовершеннолетних становились мобильные телефоны, мопеды, ценные украшения.

Их задержали после совершения очередного налета, на Соборной площади.

Подростки-грабители напали на 30-летнего охранника МАФа и, угрожая ножом, украли оборудование для приготовления кофе.

По информации полиции, на счету злоумышленников, которым от 14 до 16 лет, 12 эпизодов. «Добычу» они продавали, а вырученные деньги тратили на развлечения.

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