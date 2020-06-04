В Одессе участились случаи совершения преступлений подростками
Об очередном инциденте сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, передает Politeka.net.
Так, двое парней 16 и 17 лет увидели на пустой улице в Одессе девушку. Один из них подошёл и завёл с ней беседу, в это время второй вырвал из её рук мобильный телефон и скрылся.
20-летняя пострадавшая обратилась в полицию и вскоре малолетних злоумышленников задержали. Ими оказались жители Раздельнянского района.
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Парни признались, что успели продать гаджет, однако полицейским удалось вернуть его владелице.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Теперь им грозит до шести лет тюрьмы.
До этого мы писали, полицейские задержали группу подростков, которые нападали в малолюдных местах на одесситов, избивали их и грабили.
Добычей несовершеннолетних становились мобильные телефоны, мопеды, ценные украшения.
Их задержали после совершения очередного налета, на Соборной площади.
Подростки-грабители напали на 30-летнего охранника МАФа и, угрожая ножом, украли оборудование для приготовления кофе.
По информации полиции, на счету злоумышленников, которым от 14 до 16 лет, 12 эпизодов. «Добычу» они продавали, а вырученные деньги тратили на развлечения.
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