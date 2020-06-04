Стали известны новые подробности погрома со стрельбой на одесском промрынке «7 километр»

Как сообщили в пресс-службу ГУНП в Одесской области, налетчиками, которые устроили погром в магазине тканей, принадлежащий сирийским биснесменам, оказались работники охранной фирмы. Их местонахождение устанавливается, передает Politeka.net

В тоже время силовики задержали водителей микроавтобусов, на которых скрылись бандиты. Их обнаружили в частном секторе.

Сейчас с мужчинами проводятся неотложные следственные действия. Устанавливается их причастность к указанному правонарушению. Транспортные средства изъяты и направлены на экспертизу.

Полиция открыла еще два уголовных производства по факту стрельбы на рынке, а именно по ст. 194 (умышленное уничтожение и повреждение имущества) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса.

Напомним, утром 2 июня, на промрынке «7 километр» совершено вооруженное нападение на магазин тканей. Мужчины в масках зашли в торговую точку, сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников рынка. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.

В результате было ранено два человека.

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