Стали известны новые подробности погрома со стрельбой на одесском промрынке «7 километр»
Как сообщили в пресс-службу ГУНП в Одесской области, налетчиками, которые устроили погром в магазине тканей, принадлежащий сирийским биснесменам, оказались работники охранной фирмы. Их местонахождение устанавливается, передает Politeka.net
В тоже время силовики задержали водителей микроавтобусов, на которых скрылись бандиты. Их обнаружили в частном секторе.
Сейчас с мужчинами проводятся неотложные следственные действия. Устанавливается их причастность к указанному правонарушению. Транспортные средства изъяты и направлены на экспертизу.
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Полиция открыла еще два уголовных производства по факту стрельбы на рынке, а именно по ст. 194 (умышленное уничтожение и повреждение имущества) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса.
Напомним, утром 2 июня, на промрынке «7 километр» совершено вооруженное нападение на магазин тканей. Мужчины в масках зашли в торговую точку, сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников рынка. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.
В результате было ранено два человека.
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